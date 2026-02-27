Podcast bản tin chiều 27-2: Băng nhóm chặn xe, đưa phụ nữ về nhà nghỉ đánh đập, buộc chuyển 157 triệu đồng

Podcast bản tin chiều 27-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử trên địa bàn TPHCM; TPHCM biến trụ sở dôi dư thành trạm y tế kiểu mẫu; Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm cá ngừ đại dương; Độc đáo rừng mai vàng cổ thụ trên lèn đá ở Quảng Trị; Băng nhóm chặn xe, đưa phụ nữ về nhà nghỉ đánh đập, buộc chuyển 157 triệu đồng; Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh người yêu tử vong...