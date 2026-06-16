Cà Mau: Kiên quyết khắc phục tình trạng lợi dụng thủ tục để gây khó khăn, cản trở sự phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn phải đi đầu về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết xử lý hoặc điều chuyển những cán bộ có biểu hiện trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả”. Phải kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết khắc phục tận gốc tình trạng lợi dụng quy trình, thủ tục để gây khó khăn, cản trở sự phát triển.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, chủ động phát hiện sớm các biểu hiện tiêu cực. Trong đó, cần tập trung vào các vị trí công tác nhạy cảm, nơi có nhiều dư luận bức xúc.

Quang cảnh hội nghị

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, thời gian qua, công tác phòng, chống tiêu cực trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có chiều sâu. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 7.220 cuộc quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, với hơn 302.960 lượt người tham dự.

Qua thanh tra, kiểm tra, ngành chức năng đã phát hiện, kiến nghị thu hồi hơn 165 tỷ đồng, hơn 885.460m² đất; thi hành kỷ luật 75 đảng viên vi phạm. Đặc biệt, qua xác minh tài sản, thu nhập của 180 người, phát hiện 3 người kê khai không trung thực, chuyển cơ quan thuế tính tỷ lệ phần trăm để truy thu số tiền chênh lệch trong giao dịch bất động sản gần 22 tỷ đồng.

TẤN THÁI