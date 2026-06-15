Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 15-6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 2.

Quang cảnh buổi làm việc

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các giải pháp tăng trưởng kinh tế; thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực trong sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: hồ sơ thủ tục hành chính còn trễ hạn; dữ liệu liên thông chưa đồng bộ; thiếu biên chế ở một số cơ quan, địa phương; việc sắp xếp một số cơ quan ngành dọc còn gây khó khăn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc

Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, GRDP quý 1-2026 chưa đạt kịch bản đề ra; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng giao thông kết nối liên vùng còn nhiều điểm nghẽn; một số dự án giao thông trọng điểm triển khai chậm.

Kinh tế số phát triển chưa đồng đều; một số cơ sở dữ liệu quan trọng chưa được làm sạch hoàn toàn; nguồn lực đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp. Trong thực hiện Quy định số 366 của Bộ Chính trị, vẫn còn tình trạng báo cáo kiểm điểm chung chung, nể nang, né tránh; tiêu chí đánh giá chưa gắn chặt với sản phẩm, kết quả cụ thể.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường nguồn lực cho địa phương; phát huy hiệu quả hệ thống chính trị và không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là mục tiêu chiến lược, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt. Tây Ninh cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để tạo ra những kết quả lớn hơn; đồng thời bảo đảm tăng trưởng gắn với an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao hạnh phúc của nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; phát huy đoàn kết, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

QUANG VINH