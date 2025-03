Các thủ tục hành chính ở Đà Nẵng hoạt động ổn định sau sắp xếp

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tại khu vực các sở có triển khai hợp nhất như: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, các bảng tên sở mới đã được thay đổi đồng loạt và đều có cán bộ chuyên môn làm việc để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân lấy số thứ tự. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân điền thông tin để cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân đăng ký làm thủ tục nhiều nhất ở bộ phận liên quan đến lý lịch tư pháp và cấp đổi giấy phép lái xe.

Vừa làm xong thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, bà Lê Thị Mai (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn lấy số qua kios tự động. Do đã lấy số thứ tự trực tuyến, nên đúng theo giờ hẹn, bà Mai đến làm thủ tục và việc thực hiện thủ tục rất nhanh.

Hiện tại, bộ phận một cửa thuộc Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng có 2 cửa giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Đà Nẵng, đối với bộ phận này, lực lượng công an chủ động phối hợp với Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) để đảm bảo không bị gián đoạn. Về cán bộ phụ trách, đây là một lĩnh vực mới nên lực lượng công an lựa chọn cán bộ chiến sĩ có sự am hiểu liên quan về vấn đề sát hạch và thực hiện thủ tục cấp đổi. Không chỉ vậy, từ ngày 1-3, Phòng Cảnh sát giao thông chính thức tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại địa phương. Điều này tạo thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Các bảng tên sở mới đã được thay đổi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Trương Thị Mỹ Xuyên, Phó phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, trước đó, văn phòng đã cho cán bộ dán lại nhãn tên tại khu vực tiếp nhận và điều chỉnh lại trong cấu hình của máy bấm số đối với các sở có sự thay đổi sau hợp nhất. Văn phòng UBND TP Đà Nẵng bố trí người để hướng dẫn người dân lấy số thứ tự theo các sở, nhất là các lĩnh vực có thực hiện chuyển giao.

“Lãnh đạo thành phố đã quán triệt các hoạt động tại bộ phận một cửa phải đảm bảo hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Những hồ sơ tiếp nhận trước ngày 1-3 thì biên lai tiếp nhận vẫn sẽ đóng dấu của sở cũ, trong quá trình giải quyết thì sở mới sẽ tiếp nhận và trả kết quả”, bà Xuyên nêu.

Người dân đăng ký làm thủ tục nhiều nhất ở bộ phận liên quan đến lý lịch tư pháp và cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Mỹ Xuyên, với hai bộ phận liên quan đến lý lịch tư pháp và cấp đổi giấy phép lái xe thì lâu nay số lượng tiếp nhận vẫn đông như trước thời điểm khi có sự hợp nhất. Điển hình, mỗi ngày bộ phận tiếp nhận thủ tục liên quan đến cấp đổi giấy phép lái xe tầm 110 người/ngày. Còn số lượng tiếp nhận ở các bộ phận khác vẫn ổn định.

XUÂN QUỲNH