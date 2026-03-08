Cam kết thúc đẩy hạ tầng, nâng cao đời sống người dân

Chiều 8-3, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 1) và ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 3) nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri phường Bình Hòa (TPHCM).

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh mục tiêu khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, cho biết sẽ tận dụng tối đa cơ chế đặc thù của thành phố để huy động các nhà đầu tư chiến lược, tăng cường đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển cho thành phố.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày chương trình hành động

Bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, cho biết sẽ tham gia kiến nghị, đề xuất để Quốc hội nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, môi trường.

Bà Trương Thanh Nga trình bày chương trình hành động

Qua đó, góp phần nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo động lực để TPHCM và các địa phương phát triển.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM đều nhấn mạnh đến việc cải thiện môi trường, chất lượng cuộc sống, đề xuất các giải pháp tạo việc làm cho người lao động, chăm lo đối tượng yếu thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội...

Cử tri phường Bình Hòa nêu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri phường Bình Hòa bày tỏ mong muốn những người trúng cử sẽ thực hiện các nội dung mà mình cam kết, góp phần tạo động lực cho địa phương và thành phố phát triển.

Đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 1) gồm các ứng cử viên: 1. Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TPHCM; 2. Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; 3. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; 4. Bà Trương Thanh Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; 5. Ông Dương Long Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đơn vị bầu cử ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 3) gồm các ứng cử viên: 1. Bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú; 2. Ông Cao Thanh Lương, Đảng ủy viên phường Dĩ An, Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình; 3. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; 4. Bà Phạm Nguyễn Phương Thà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu; 5. Ông Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ chức tài chính vi mô CEP, Bí thư Chi bộ Hội sở 1 Tổ chức tài chính vi mô CEP.

TÂM TRANG - MINH DUY