Cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới dành nhiều lời khen cho Phú Quốc

Lặn biển, đi cáp treo tới Hòn Thơm, khám phá Thị trấn Hoàng Hôn… là những việc cần làm hàng đầu khi tới Phú Quốc – theo gợi ý của The Lonely Planet, cẩm nang lâu đời được ví như “kim chỉ nam” của người yêu du lịch khắp thế giới.

Mới đây, “kinh thánh của giới xê dịch” toàn cầu, The Lonely Planet đã đăng tải cẩm nang khám phá đảo Phú Quốc cho du khách lần đầu tới thăm đảo Ngọc. Tác giả bài viết mô tả Phú Quốc là hòn đảo được thiên nhiên ưu đãi với 150 km bờ biển tuyệt đẹp, hơn nửa diện tích là rừng quốc gia, hải sản vô cùng phong phú và đặc biệt, là nơi duy nhất tại Việt Nam miễn thị thực tới 30 ngày cho khách du lịch thuộc mọi quốc tịch.

Ngoài gợi ý về thời gian lý tưởng và cách di chuyển để tới Phú Quốc, The Lonely Planet cũng chỉ ra những trải nghiệm là ưu tiên hàng đầu mà bất kỳ du khách nào tới đảo Ngọc cũng nên thử, trong đó, những trải nghiệm tại khu vực Nam đảo chiếm đa số.

Cầu Hôn - biểu tượng du lịch mới của Phú Quốc, được The Lonely Planet đề xuất trải nghiệm

Đi cáp treo tới Hòn Thơm

Một trong những trải nghiệm đáng giá nhất tại Phú Quốc theo The Lonely Planet là đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm. “Chỉ riêng tầm nhìn toàn cảnh ra những chiếc thuyền đánh cá và những hòn đảo nguyên sơ đã hoàn toàn xứng đáng với giá vé”, tác giả bài viết nhận định.

Mất khoảng 15-20 phút để di chuyển qua 8km cảnh biển Phú Quốc từ trên cao vô cùng đẹp mắt, du khách có thể chiêm ngưỡng màu nước biển xanh trong như pha lê của nam đảo Phú Quốc liên tục đổi màu theo thời gian, được tô điểm thêm bởi sắc màu rực rỡ của hàng trăm tàu bè đánh cá neo đậu trên vịnh.

Trong bài viết giới thiệu về Phú Quốc trước đó, The Lonely Planet cũng đã nhận định đây là trải nghiệm có mức giá hợp lý. Chỉ với 600.000 đồng, không chỉ du ngoạn cáp treo, du khách còn được vui chơi thỏa thích ở công viên nước Aquatopia với các cầu trượt nước, hay đắm chìm trong những trò mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc bằng gỗ Mộc xà thịnh nộ tại làng Exotica.

Cáp treo tới Hòn Thơm có tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục ra biển trời Phú Quốc

Một số trải nghiệm khác mà du khách cần trả thêm phí là “đi bộ” dưới đáy đại dương để ngắm san hô và cho cá ăn tại Eco Beach Club. Du khách sẽ được chở bằng cano ra một nhà bè giữa biển, sau đó đội những chiếc mũ oxy như phi hành gia để bắt đầu hành trình khám phá.

Tham gia tour 3 đảo

Là thiên đường nhiệt đới, một trong những trải nghiệm hàng đầu tại Phú Quốc chắc chắn là bơi lội, thư giãn cả ngày trên bãi biển hay tham gia lặn biển. The Lonely Planet gợi ý du khách các tour tham quan 2-3 đảo tại Nam đảo, sẽ được cung cấp đủ các trải nghiệm như câu cá, ăn hải sản, lặn biển ngắm san hô… “Lịch trình là khám phá một vài hòn đảo bằng thuyền, sau đó kết thúc tham quan ở Hòn Thơm và trở về bằng cáp treo”, tác giả bài viết gợi ý.

Lạc tới “Amalfi” tại Thị trấn Hoàng Hôn

“Nghe tên có vẻ sến, nhưng đây là một điểm đến tuyệt vời”, The Lonely Planet nhận định về Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, một điểm đến đặc sắc mới của thế giới tại Phú Quốc.

Thị trấn Hoàng Hôn tái hiện vẻ đẹp của bờ biển Amalfi (Italy), có nét quyến rũ rất riêng

Thị trấn Hoàng Hôn tái hiện một phần bờ biển của Italy trên một hòn đảo nhiệt đới như Phú Quốc. “Mọi thứ được xây dựng rất tốt. Những ngôi nhà màu pastel và mái ngói đất nung, những con đường lát đá cuội, những cửa hàng thời trang và những quán cà phê rất dễ thương…”, tác giả bài viết mô tả về Thị trấn Hoàng Hôn. Ngoài bối cảnh siêu thực, nơi đây thu hút du khách khi là một quần thể vui chơi – giải trí khó tìm được tại một nơi khác trên thế giới, với nhiều trải nghiệm hấp dẫn khiến du khách không thể chỉ lưu trú một ngày.

Tại đây, The Lonely Planet gợi ý du khách đến thăm Cầu Hôn, xem pháo hoa hàng đêm tại các ngóc ngách của Thị trấn Hoàng Hôn, xem múa rối Việt, đi chợ đêm ven biển Vui Phết để thưởng thức các tiết mục đường phố đặc sắc. Đặc biệt, du khách không thể bỏ qua show trình diễn đa phương tiện Kiss of the Sea với pháo hoa, các màn nhào lộn ấn tượng và trình diễn ánh sáng trên “rèm nước” khổng lồ.

Show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea - Nụ hôn của biển cả là một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất tại Phú Quốc với pháo hoa nghệ thuật hàng đêm

Đắm mình trên những bãi biển thiên đường

“Phú Quốc có gần 20 bãi biển, nhiều trong số đó là những bãi biển đẹp nhất Việt Nam”, tác giả bài viết của The Lonely Planet khẳng định. Theo mô tả, những bãi biển tại Phú Quốc trải dài, hoang sơ và vắng vẻ, có những bãi cát mịn đẹp như tranh vẽ và được bao quanh bởi làn nước xanh ngắt màu ngọc lam. Trong số đó, hai bãi biển đẹp nhất đảo nằm ở phía đông nam: Bãi Sao và Bãi Kem.

Nếu thích sôi động hơn, Bãi Sao là lựa chọn của bạn khi có nhiều nhà hàng và câu lạc bộ bãi biển. Trong khi đó, Bãi Kem yên tĩnh hơn. Nếu là người thích Bãi Kem, du khách được gợi ý cân nhắc chi tiêu cho một vài đêm nghỉ tại các khách sạn bên Bãi Kem để tận hưởng trọn vẹn nhất. Du khách có thể tham khảo các khách sạn với những “cá tính” riêng như New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc hay JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

Bãi Kem với vẻ đẹp tựa thiên đường

Thưởng thức đặc sản địa phương

The Lonely Planet ca ngợi Phú Quốc có số lượng đặc sản đáng ngạc nhiên nếu so với diện tích của hòn đảo. Du khách đến Phú Quốc đừng quên thưởng thức rượu sim và nếu có thời gian, hãy ghé thăm nhà máy rượu sim để xem quy trình. Các trải nghiệm đặc trưng khác là tham quan vườn tiêu, trang trại nuôi cấy ngọc trai hay xưởng làm nước mắm Phú Quốc.

“Nước mắm Phú Quốc được đánh giá rất cao trên khắp cả nước”, The Lonely Planet cho biết. Nếu có thời gian, bạn có thể lái xe qua phía rừng quốc gia ở phía bắc đảo để nếm thử mật ong địa phương và ăn trưa bằng hải sản tại các làng chài địa phương.