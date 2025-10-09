Cần sự phối hợp đa ngành giúp trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý

Rối loạn tăng động giảm chú ý (RLTĐGCY) là một dạng rối loạn phát triển thần kinh ngày càng phổ biến ở trẻ em, với các biểu hiện đặc trưng như thiếu tập trung, hiếu động quá mức và bốc đồng. Theo thống kê, khoảng 7,2% trẻ em trên toàn cầu gặp phải rối loạn này.

GS-TS-BS Đặng Vạn Phước, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) phát biểu khai mạc hội thảo. ẢNH: KIM HUYỀN

Tại Hội thảo quốc tế về Sức khỏe tâm thần 2025 (MHC 2025) với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác đa ngành trong đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển thần kinh”, các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa chức năng điều hành và hành vi ứng xử của trẻ mắc RLTĐGCY.

Theo báo cáo viên Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Viện Tâm lý Việt - Pháp), chức năng điều hành bao gồm khả năng lập kế hoạch, kiểm soát ức chế, ghi nhớ công việc và điều tiết cảm xúc – những năng lực quan trọng giúp con người hành động có mục tiêu và phù hợp chuẩn mực xã hội. Khi các chức năng này suy giảm, trẻ dễ bộc phát cảm xúc, khó kiểm soát hành vi, ảnh hưởng đến học tập và quan hệ bạn bè.

Số liệu tại hội thảo cho thấy hơn 50% trẻ RLTĐGCY có dấu hiệu giảm sút ít nhất một thành tố của chức năng điều hành. Điều này khiến trẻ gặp khó khăn trong duy trì chú ý, tuân thủ nội quy, kiểm soát phản ứng bốc đồng và thường bị hiểu lầm là nghịch ngợm, bướng bỉnh – trong khi thực tế, đây là biểu hiện của tổn thương thần kinh.

Báo cáo viên Nguyễn Ngọc Đoan Trang cho rằng, để can thiệp hiệu quả, cần xây dựng mô hình phối hợp đa ngành giữa gia đình – nhà trường – chuyên gia sức khỏe tâm thần. Việc hỗ trợ trẻ không chỉ dừng ở huấn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc hay tập trung chú ý, mà phải kết hợp với điều chỉnh môi trường học tập, xây dựng chương trình giáo dục phù hợp văn hóa Việt Nam, trong đó giáo dục cảm xúc – xã hội và huấn luyện trí nhớ công việc và khả năng ức chế hành vi được xem là hướng trọng tâm.

TS Lê Minh Công, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe tinh thần (Viện ISSH, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM) cho biết, mặc dù Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, song công tác đánh giá và can thiệp rối loạn phát triển thần kinh vẫn đối mặt nhiều thách thức: thiếu mô hình hợp tác đa ngành, nguồn nhân lực chuyên môn hạn chế, công cụ đánh giá chuẩn hóa chưa đầy đủ, trong khi nhận thức cộng đồng còn hạn chế và dịch vụ chuyên nghiệp tập trung chủ yếu ở đô thị lớn.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, Việt Nam cần phát triển hệ thống đào tạo chuyên biệt về đánh giá, can thiệp sớm rối loạn phát triển thần kinh, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa ngành y tế, giáo dục và công tác xã hội – giúp trẻ RLTĐGCY được thấu hiểu, đồng hành đúng cách, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

KIM HUYỀN