Cảng cá Tắc Cậu nhộn nhịp chuyến biển cuối năm

Những ngày cuối năm, Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An) – cảng cá lớn nhất tỉnh An Giang – trở nên nhộn nhịp hơn khi số lượng tàu cá vươn khơi tăng, sản lượng hải sản đánh bắt đạt mức cao.

Không khí tại cảng sôi động nhất vào buổi sáng, với khoảng 200 lao động tham gia vận chuyển, phân loại, bốc xếp hải sản. Hàng chục xe tải đậu kín trong cảng, sẵn sàng thu mua, vận chuyển hải sản đi tiêu thụ tại các địa phương.

Cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An) là cảng cá sầm uất nhất của tỉnh An Giang

Người lao động vận chuyển hải sản từ hầm tàu lên cảng cá

Hiện có 2 tàu lớn chuyên thu mua hải sản từ các tàu cá khai thác ở vùng biển Tây Nam về chuyển tải tại cảng cá Tắc Cậu, ông Phan Thanh Nhân (ngụ khu phố 9, đặc khu Phú Quốc) cho biết, thời điểm này đang vào mùa đánh bắt cao điểm. Mỗi chuyến tàu của ông thu mua từ 15–20 tấn hải sản như cá bạc má, cá nục, cá ngừ, cá ba thú và mực. Trong đó, chuyến biển cuối năm nay, ngư dân đánh bắt nhiều nhất là cá ba thú và cá bạc má, với giá bán trên biển từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg.

Cả trăm người lao động trên cảng tất bật luôn tay lựa cá, chuyền cá, ướp nước đá… với mức thu nhập từ 300.000 đến 500.000 đồng/người/ngày

Theo ông Quách Tấn Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý cảng cá An Giang, mỗi ngày có khoảng 5–6 tàu khai thác và thu mua, chuyển tải hải sản cập cảng; vào thời điểm cao điểm có thể lên đến 9–10 tàu. Từ đầu năm đến nay, sản lượng hải sản qua cảng ước đạt khoảng 100 tấn. Tàu cá ra vào cảng chủ yếu của tỉnh An Giang, ngoài ra còn có tàu đến từ Cà Mau, Cần Thơ và Đồng Tháp.

Hàng chục xe tải đậu kín trong cảng sẵn sàng chở hải sản đi tiêu thụ ở các nơi

Tin liên quan Phấn đấu đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh

NAM KHÔI