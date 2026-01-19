Tổ hợp y tế hiện đại trên vùng đất lúa

Trong bức tranh quy hoạch y tế của TPHCM, Cụm Y tế Tân Kiên (xã Tân Nhựt) được xác định là một trong những công trình mang tầm chiến lược, không chỉ giải bài toán quá tải bệnh viện ở khu vực nội thành mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho hệ thống y tế vùng phía Nam.

Quy hoạch bài bản, tầm nhìn dài hạn

Những ngày này, tại Cụm Y tế Tân Kiên, không khí nhộn nhịp hơn hẳn bởi tiếng máy xúc trên những công trường, xa xa là tiếng sinh viên trường y cười nói, trao đổi bài học và tiếng chân bước vội của người dân trên những cung đường cây xanh vào bệnh viện (BV) khám cho kịp giờ... Ít ai có thể hình dung, hơn 10 năm trước, nơi đây vẫn là vùng đất với ruộng lúa, kênh rạch và những xóm nhà thưa thớt.

Bà Nguyễn Thị Muôn (61 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), đang chờ chồng vào thuốc điều trị ung thư đau tủy tại BV Truyền máu - Huyết học TPHCM, cho biết, ở đây không có cảnh chen chúc thường thấy như các BV trung tâm, thay vào đó là những lối đi rộng, thảm cỏ xanh, ánh sáng tự nhiên tràn vào từng phòng bệnh. “Chúng tôi từ các tỉnh miền Tây lên thành phố điều trị không còn phải vượt đường xa, nằm trong phòng bệnh chật hẹp. Không gian nơi đây trong lành, môi trường điều trị tốt, chồng tôi đã ổn định hơn rất nhiều”, bà Muôn chia sẻ.

Nằm trên trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với các tỉnh ĐBSCL, Cụm Y tế Tân Kiên được khởi công từ năm 2015 với định hướng hình thành một không gian y tế tập trung, quy mô lớn của thành phố. Vùng đất trước đây là những đồng lúa, nay đã hiện diện một tổ hợp y tế hiện đại, có cả sân đỗ trực thăng phục vụ cấp cứu. Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, từ những ngày đầu khởi công, Cụm Y tế Tân Kiên được quy hoạch như một “campus y tế” hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các chức năng từ khám chữa bệnh chuyên sâu, đào tạo - nghiên cứu, cấp cứu - hồi sức đến phục hồi chức năng. Không chỉ góp phần giảm áp lực cho các BV khu vực trung tâm, Cụm y tế Tân Kiên còn kỳ vọng trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân các tỉnh ĐBSCL, tiệm cận mô hình y tế của các quốc gia có nền y học phát triển.

Toàn cảnh Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nằm trong Cụm Y tế Tân Kiên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến nay, BV Nhi đồng Thành phố, BV Truyền máu - Huyết học TPHCM, Trung tâm Pháp y và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đi vào hoạt động. Ngày 15-1 vừa qua, TPHCM tiếp tục khởi công các dự án Ngân hàng Máu, Trung tâm Cấp cứu 115 (cơ sở 2) và Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Trong tương lai, các dự án BV Chấn thương và BV Thực hành 500 giường trực thuộc Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ được khởi công.

Xây dựng mô hình y tế xanh

Tại Cụm Y tế Tân Kiên, BV Nhi đồng Thành phố đã phát triển nhiều trung tâm điều trị chuyên sâu; thực hiện thành công ca đại phẫu tách cặp song sinh dính Trúc Nhi - Diệu Nhi vang danh thế giới. Còn BV Truyền máu - Huyết học phát triển nhiều kỹ thuật cao, như hóa trị liệu, ghép tế bào gốc, giải phẫu bệnh tế bào; triển khai được hầu hết các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu để phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị, cũng như các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại mà không thể triển khai tại cơ sở cũ do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế.

Việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và máy móc trang thiết bị hiện đại tại Cụm Y tế Tân Kiên không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Tây TPHCM. Đây là minh chứng trong việc hiện thực hóa chương trình y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo bước đột phá cho ngành y tế trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc, đưa y tế TPHCM vươn tầm châu Á Phó Chủ tịch HĐND TPHCM NGUYỄN TRƯỜNG NHẬT PHƯỢNG

Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, TPHCM đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch cho giai đoạn 2, tăng diện tích quy hoạch ban đầu từ 55,03ha lên 73ha với sứ mệnh là "trái tim" y tế kỹ thuật cao phía Tây, giảm tải cho khu vực nội đô và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế hàng đầu Đông Nam Á. TPHCM sẽ bổ sung các dự án quan trọng nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng và phát triển khu vực một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Đặc biệt, Cụm Y tế Tân Kiên được quy hoạch xây dựng theo mô hình y tế xanh, chú trọng đầu tư vào các khu dịch vụ công cộng, công viên, sân thể dục - thể thao và nhà lưu trú dành cho thân nhân bệnh nhân. “Tất cả hướng đến phát triển ngành y tế hiện đại, đồng bộ. Các công trình này sẽ tạo nền tảng phát triển nhân lực ngành y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

THÀNH SƠN