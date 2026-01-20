Khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM: Chuyển đổi mô hình, hút vốn đầu tư mới

Dòng vốn đầu tư đổ mạnh vào các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) tại TPHCM trong năm 2025 phản ánh sức hút của môi trường đầu tư thành phố. Cùng với quá trình chuyển đổi mô hình KCX-KCN theo hướng sinh thái, việc triển khai cơ chế “luồng xanh” theo Luật Đầu tư 2025 (có hiệu lực từ ngày 1-3-2026) được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thu hút các dự án chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Kỹ thuật viên kiểm tra kỹ thuật trong quá trình hoàn thiện sản phẩm công nghệ cao tại doanh nghiệp FDI Datalogic Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mạnh tay bơm vốn

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), năm 2025 tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCX-KCN thành phố đạt trên 5,4 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ và vượt gần 20% so với kế hoạch năm. Trong đó, đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,4 tỷ USD. Có 189 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng cộng hơn 2 tỷ USD. Một số dự án bơm vốn mạnh như: Công ty TNHH Lốp KumHo Việt Nam (KCN Mỹ Phước 3) điều chỉnh tăng thêm 270 triệu USD; Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương PaPer (KCN Quốc tế Protrade) tăng thêm 50 triệu USD...

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý HEPZA, đánh giá, con số hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư tăng thêm là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường đầu tư của TPHCM đang rất tốt. Kết quả này cũng minh chứng cho vai trò chăm sóc khách hàng của các công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN tại TPHCM rất chu đáo.

Thực tế hiện nay, các chủ đầu tư KCN tại thành phố đang không ngừng chuyển mình để mang đến môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư. Theo bà Trần Thị Hồng Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, mô hình KCN mà tập đoàn phát triển là KCN tích hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Đứng trước yêu cầu phát triển mới, tập đoàn đã và đang hướng đến phát triển KCN theo mô hình KCN có hạ tầng cơ sở dùng chung, giúp các doanh nghiệp truyền thống, gắn bó lâu năm với các KCN của Becamex tận dụng hạ tầng và hệ sinh thái sẵn có để cải tiến quy trình, chuyển đổi số, chuyển đổi sang sản xuất xanh mà không cần đầu tư quá nhiều vào hạ tầng riêng.

Một số KCN khác cũng đang chuyển sang mô hình KCN sinh thái. Bước chuyển này sẽ giúp hàng hóa được sản xuất trong các KCN có thêm “tấm thẻ xanh thông hành” để duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cơ chế thông thoáng chưa từng có

Bà Tạ Khiết Chi, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Việt Hương, chủ đầu tư KCN Việt Hương, khẳng định, TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào các KCX-KCN. Đặc biệt, Luật Đầu tư 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành động lực lớn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho những năm tiếp theo.

Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý HEPZA, nhấn mạnh, trong Luật Đầu tư 2025, một quy định mang tính cách mạng là cơ chế “Luồng xanh”, giúp tháo gỡ triệt để những vướng mắc về thủ tục hành chính trong giai đoạn trước. Theo đó, các dự án tại KCX-KCN, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu thương mại tự do và khu chức năng trong khu kinh tế được quyền lựa chọn đăng ký đầu tư mà không phải trải qua các bước “tiền kiểm” rườm rà như: thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định công nghệ, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường…

“Tại các KCN-KCX và sắp tới là khu thương mại tự do, Ban Quản lý sẽ trực tiếp là đầu mối thực hiện cơ chế để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, đi kèm với sự thông thoáng là trách nhiệm tuân thủ: nhà đầu tư phải cam kết bằng văn bản về đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, trong đề xuất dự án, nhà đầu tư thực hiện nhận dạng, dự báo và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường để thay thế cho đánh giá sơ bộ tác động môi trường hay thẩm định công nghệ hạn chế chuyển giao. Đây chính là bước chuyển mình từ tư duy quản lý sang phục vụ, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp đi đôi với trách nhiệm tự tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật”, ông Trần Việt Hà chia sẻ.

Năm 2026, HEPZA đặt chỉ tiêu thu hút tổng vốn đầu tư đạt 4,25-4,5 tỷ USD, suất đầu tư bình quân từ 8-10 triệu USD/ha; xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là những trọng tâm đột phá để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư. Trong đó, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par - index), đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành và địa phương (DDCI), chuyển đổi số (DTI) xếp tốp 5 đơn vị dẫn đầu khối sở, ngành thành phố. Đặc biệt, 100% hồ sơ, thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của thành phố phải được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn.

THANH DUNG