Miền Tây: Giá heo hơi tăng cao, nhiều hộ nuôi vẫn chờ gần tết mới xuất chuồng

Giữa tháng 1-2026, thị trường heo hơi tại một số tỉnh miền Tây ghi nhận xu hướng tăng trở lại, song không ít hộ vẫn lựa chọn chờ giá tăng thêm mới bán ra thị trường.

Theo khảo sát tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ..., giá heo hơi hiện dao động từ 69.000 – 71.000 đồng/kg, tăng khoảng 3.000 – 7.000 đồng/kg so với đầu tháng 1. Một số trại nuôi có đàn heo đạt chuẩn, trọng lượng đồng đều, giao dịch ổn định với thương lái lớn, giá có thể chạm mốc 72.000 đồng/kg.

Tại xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long), bà Trần Thị Mỹ Lệ - hộ nuôi hơn 100 con heo thịt cho biết, giá tăng trở lại giúp người nuôi “dễ thở” hơn sau nhiều tháng gặp khó. Tuy nhiên, bà Lệ chưa vội xuất bán dù heo đã đạt trọng lượng. “Giá này mới nhỉnh hơn chút, nếu bán bây giờ thì chỉ lãi nhẹ. Tôi đang neo lại chờ thêm vài ngày xem giá có lên nữa không, vì vào tháng Chạp thường nhu cầu sẽ tăng”, bà Lệ nói.

Còn tại Đồng Tháp, giá heo hơi đã tăng mạnh thêm khoảng 3.000 đồng/kg, hiện dao động ở mức 68.000 - 70.000 đồng/kg. Đây là mức giá khá cao so với mặt bằng chung của khu vực miền Nam, giúp người chăn nuôi thu lãi từ 2,5 – 3 triệu đồng mỗi con (trọng lượng khoảng 120kg).

Nông dân nuôi heo nhỏ lẻ ở tỉnh Đồng Tháp đang từng bước chuyển đổi sang quy mô trang trại, chăn nuôi tập trung. Ảnh: NGỌC PHÚC

Theo ông Lê Văn Năm, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, thay vì chăn nuôi nhỏ lẻ, ông cũng như nhiều hộ dân tại Đồng Tháp đã chuyển sang mô hình trang trại khép kín, ứng dụng công nghệ chuồng lạnh và an toàn sinh học để phòng ngừa dịch tả heo châu Phi. Hiện, gia đình ông Năm đang tích cực chăm sóc những lứa heo cuối, kiểm soát chặt chẽ quy trình vệ sinh thú y để đảm bảo chất lượng thịt sạch phục vụ tết.

Với tổng đàn heo hơn 445.000 con, Đồng Tháp dẫn đầu về số lượng heo tại khu vực ĐBSCL. Dự kiến cung ứng 10.600 tấn thịt heo hơi cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tăng 23% so với năm trước.

Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm, hướng dẫn nông dân khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, khuyến khích hộ chăn nuôi từng bước chuyển đổi sang quy mô trang trại, chăn nuôi tập trung. Đồng thời, đầu tư áp dụng công nghệ cao vào quá trình chăn nuôi như: xây dựng chuồng lạnh, tự động hóa hoàn toàn qua phần mềm vi tính để điều khiển hệ thống cho ăn tự động; ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng, nâng cao hiệu quả chăn nuôi vừa khắc phục ô nhiễm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng…

Người chăn nuôi theo dõi chặt chẽ sức khỏe đàn vật nuôi

Theo ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, việc giá heo hơi tăng trở lại trong giai đoạn đầu tháng Chạp là tín hiệu tích cực đối với người chăn nuôi. Tuy nhiên, bà con cần thận trọng, bởi giá cả vẫn phụ thuộc lớn vào sức mua thực tế trong những tuần cận tết, trong khi nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn.

"Người dân không tái đàn ồ ạt theo tâm lý giá tăng, mà cần tái đàn theo hướng tập trung, có kiểm soát, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc liên kết với các cơ sở giết mổ, doanh nghiệp tiêu thụ uy tín được xem là giải pháp quan trọng nhằm ổn định đầu ra và giảm thiểu rủi ro thị trường", ông Đông cho hay.

Dự báo trong những ngày tới, giá heo hơi tại miền Tây có thể tiếp tục giữ ở mức cao hoặc tăng nhẹ theo nhu cầu cận tết, song khó xảy ra đột biến lớn. Người chăn nuôi được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thị trường và dịch bệnh để có quyết định xuất bán, tái đàn phù hợp, đảm bảo hiệu quả sản xuất lâu dài.

TÍN HUY