Bắt đầu đợt cao điểm kiểm tra thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ra quân kiểm tra tại tỉnh Bắc Ninh, mở đầu cho đợt cao điểm tổ chức 7 đoàn công tác kiểm tra nguồn cung, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trưa 20-1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, thực hiện đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn cung, bình ổn thị trường và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào ngày 19-1.

Đoàn kiểm tra thực tế tại hệ thống bán lẻ ở tỉnh Bắc Ninh

Đoàn công tác do Phó Cục trưởng Chu Thị Thu Hương làm trưởng đoàn. Đây là đoàn triển khai nhiệm vụ kiểm tra trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại khu vực miền Bắc theo kế hoạch thành lập 7 đoàn kiểm tra tại nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề ra.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại siêu thị Dabaco Mart trên địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra cho thấy, nguồn hàng tại siêu thị tương đối phong phú, cơ cấu hàng hóa hợp lý, giá cả cơ bản ổn định; chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Theo ông Diêm Quốc Hùng, Giám đốc hệ thống siêu thị này, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, siêu thị này đã chuẩn bị nguồn hàng, tập trung vào các mặt hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm thiết yếu.

Hàng hóa tết năm nay nhiều

Theo đó, lượng hàng hóa được chuẩn bị tăng khoảng 40-50% so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, đơn vị đã chủ động đàm phán với các nhà cung ứng, đặc biệt là các nhà cung ứng mặt hàng phục vụ tết, yêu cầu cam kết bảo đảm chất lượng hàng hóa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân và không điều chỉnh tăng giá bán trong dịp tết.

Đoàn công tác cũng khảo sát tại siêu thị GO! Bắc Giang, ghi nhận tình hình cung ứng hàng hóa ổn định, hàng hóa đa dạng, giá cả được niêm yết và bán đúng theo quy định.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành kế hoạch tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Cục trưởng Chu Thị Thu Hương đề nghị Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công thương và Ban Chỉ đạo 389 các cấp về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đoàn công tác đề nghị kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh triển khai hiệu quả phương án dự trữ, điều tiết nguồn hàng; tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phân phối hàng hóa về khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất và vùng ngoại thành.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh đã ký quyết định thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làm việc tại các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau, theo kế hoạch kiểm tra cao điểm trước, trong và sau tết.

PHÚC HẬU