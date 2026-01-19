Việt Nam: Điểm đến chiến lược của dòng vốn toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến động, Việt Nam đang nổi lên như một hình mẫu thành công trong việc khai thác dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Những phân tích từ các chuyên trang kinh tế thế giới uy tín đã phác họa nên bức tranh toàn cảnh về sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Công nhân lắp ráp thiết bị điện tử tại Nhà máy Datalogic Việt Nam – doanh nghiệp FDI (Khu Công nghệ cao TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo chuyên trang tin tức về vốn đầu tư nước ngoài fDi Intelligence (Anh), Việt Nam đã xây dựng được niềm tin vững chắc với các nhà đầu tư thông qua hệ thống pháp luật minh bạch và những cải cách môi trường kinh doanh quyết liệt. Điều này tạo nên một quỹ đạo phát triển khác biệt so với nhiều nền kinh tế đang chật vật tìm động lực tăng trưởng. Sự tin tưởng này càng được củng cố khi Việt Nam kiên trì duy trì dòng chảy thương mại mở, đi ngược lại xu hướng bảo hộ đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Minh chứng điển hình cho thành công này là sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn như Intel. Điều này nhanh chóng, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Năm 2025, đánh dấu cột mốc tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam với GDP đạt 8,02%. Trong khi, theo bản tin The Economist (Anh), thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng khoảng 37% tính theo giá trị đồng USD, cho thấy niềm tin mãnh liệt của giới đầu tư. Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10-2025 được dự báo sẽ tiếp tục kích hoạt dòng vốn mới từ các quỹ quốc tế.

Về số liệu đầu tư, tờ Bangkok Post (Thái Lan) dẫn chứng dòng vốn FDI vào Việt Nam liên tục phá kỷ lục, ước đạt 38,42 tỷ USD vào năm 2025 (tính đến 31-12-2025). Đặc biệt, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm qua, phản ánh sức bật của khu vực sản xuất và xuất khẩu.

Sự kết hợp giữa ổn định vĩ mô, hạ tầng hiện đại và định hướng công nghệ cao đang khẳng định vai trò của Việt Nam như một động lực phát triển bền vững, trở thành điểm đến chiến lược không thể bỏ qua của dòng vốn toàn cầu trong tương lai gần. Các nhà quan sát nước ngoài cũng nhấn mạnh lợi thế từ việc Việt Nam đang thực thi 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), tạo điều kiện tiếp cận thị trường rộng lớn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Bangkok Post, đây là yếu tố giúp Việt Nam nổi bật trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và các tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm điểm đến sản xuất ổn định, có khả năng kết nối thị trường toàn cầu.

Còn tờ Business Times (Singapore) nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, coi đây là “đòn bẩy” then chốt cho tăng trưởng dài hạn. Việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm như hệ thống đường cao tốc Bắc-Nam, sân bay quốc tế Long Thành và các trung tâm logistics lớn được xem là những yếu tố giúp cải thiện khả năng kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh vượt trội cho nền kinh tế.

Cũng theo Business Times, một xu hướng quan trọng đang diễn ra là sự chuyển dịch từ mô hình sản xuất chi phí thấp sang thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tương lai, như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo.

THANH HẰNG tổng hợp