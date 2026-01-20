VN-Index vượt đỉnh rồi đảo chiều giảm

Phiên giao dịch ngày 20-1, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh khi VN-Index vượt đỉnh lịch sử trong phiên rồi nhanh chóng đảo chiều giảm do áp lực chốt lời gia tăng

Trong buổi sáng, chỉ số có thời điểm tăng gần 19 điểm, vươn lên sát mốc 1.915 điểm, vượt đỉnh 1.902,93 điểm thiết lập ngày 13-1. Tuy nhiên, về cuối phiên, VN-Index quay đầu giảm hơn 22 điểm so với mức cao nhất trong ngày.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa. Một số mã tăng điểm như BID tăng 2,31%, VCB tăng 1,1%, LPB tăng 1,92%; SHB, HDB, VPB, TPB tăng gần 1%. Ngược lại, CTG, MBB, ACB, TCB, VIB, STB, EIB, OCB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán nghiêng về sắc đỏ, trong đó VND giảm 4,62%, VIX giảm 1,73%, HCM giảm 1,54%, MBS giảm 1,45%, SHS giảm 1,98%; SSI, VCK, TCX, CTX giảm gần 1%.

Cổ phiếu bất động sản nhà ở bị bán mạnh nhất và giảm đồng loạt như VHM giảm 1,6%, VRE giảm 2,66%, DIG giảm 1,23%, NVL giảm 1,54%, DXG giảm 1,59%, CEO giảm 2,6%, PDR giảm 1,69%, TCH giảm 2,82%...

Nhóm cổ phiếu thép và dầu khí cũng chịu áp lực chốt lời, HPG giảm 1,62%, NKG giảm 1,9%; PVS giảm 2,78%, PVD giảm 2,73%, PVT giảm 1,48%...

Ngược dòng thị trường, nhóm cổ phiếu cảng biển tăng mạnh, trong đó GMD, HAH, VSC tăng trần, VOS tăng 6,11%.

Đóng cửa phiên, VN-Index giảm 2,81 điểm (0,15%), xuống 1.893,78 điểm với 180 mã giảm, 149 mã tăng và 55 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,84 điểm (0,72%), còn 253,11 điểm với 100 mã giảm, 69 mã tăng và 51 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 37.000 tỷ đồng, giảm gần 600 tỷ đồng so với phiên trước; tính chung hai sàn đạt gần 39.200 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị hơn 1.101 tỷ đồng. Trong đó, GMD bị bán ròng mạnh nhất với hơn 610 tỷ đồng, tiếp đến là VNM gần 247 tỷ đồng và VCB gần 220 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN