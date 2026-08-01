Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép lập kỷ lục thông qua 3,2 triệu tấn hàng hóa

Tháng 7-2026, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép thông qua 221.819 TEU, tương đương 3,2 triệu tấn hàng hóa, vượt mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 8-2025.

Bốc container lên tàu tại cảng TCIT

Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) ở phường Tân Phước (TPHCM) vừa xác lập mức sản lượng thông qua cao nhất với 221.819 TEU trong tháng 7-2026. Kết quả này phản ánh năng lực khai thác ngày càng nâng cao của cảng, đồng thời cho thấy sự phục hồi tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu và logistics tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

TCIT đón các chuyến tàu mẹ quốc tế chở đầy hàng hóa. Ảnh: THÀNH HUY

Trong tháng 7, cảng khai thác 45 chuyến tàu mẹ trên 13 tuyến dịch vụ quốc tế, 13 chuyến tàu feeder nội địa và 83 chuyến tàu trung chuyển Campuchia. Năng suất giải phóng tàu đạt hơn 138 container/giờ/tàu, trong khi thời gian giao nhận bình quân qua cổng chỉ khoảng 15 phút/container, góp phần duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi sản lượng tăng mạnh.

6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đạt khoảng 3,9 triệu TEU, tăng 9,2%, với 53 tuyến vận tải quốc tế kết nối trực tiếp các thị trường lớn trên thế giới.

THÀNH HUY