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Sáng 1-8, giá vàng trong nước giảm theo đà thế giới

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng cuối tuần giảm sau khi giá vàng thế giới giảm sâu.

Giá vàng trong nước sáng nay, ngày 1-8, giảm mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Giá vàng trong nước sáng nay, ngày 1-8, giảm mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ ngày 1-8, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua - bán so với cuối giờ chiều qua; báo giá ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào, 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua - bán, niêm yết ở mức 136,5 - 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 - 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 900.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 800.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào, 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 137,3 triệu đồng/lượng chiều mua, 139 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 1-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.045,16 USD/ounce, giảm hơn 58 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 31-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9,9 - 11,9 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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