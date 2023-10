Cảnh báo bệnh X do biến đổi khí hậu

Theo Strait Times, các nhà nghiên cứu ở Malaysia cảnh báo sự xuất hiện của bệnh X có thể bùng phát thành đại dịch trong tương lai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh X dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới.

PGS-TS Vinod Balasubramaniam tại Đại học Monash (Australia) cho rằng, bệnh X sẽ là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác nhưng người bệnh không có triệu chứng. Cần nghiên cứu vaccine trước khi bệnh có nguy cơ bùng phát. Bệnh có thể bắt nguồn từ một loại virus có khả năng tự biến đổi đối với động vật và có khả năng lây truyền sang người ở mức độ cao.

Còn theo GS-TS Lam Sai Kit, một trong những nhà khoa học phát hiện virus Nipah, nhiều khả năng bệnh xảy ra do nạn phá rừng và buôn bán động vật hoang dã. Do đó, các cơ quan chức năng nên tăng cường giám sát căn bệnh này. Hiện WHO đã lập danh sách các loại virus có khả năng trở thành tác nhân gây bệnh X có khả năng gây tử vong cao hơn Covid-19.