Cảnh báo đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Trung bộ

Chiều 10-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 11 đến 12-9. Vùng áp thấp có thể gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Trung bộ.

Vùng áp thấp gây thời tiết xấu ở khu vực giữa Biển Đông. Ảnh chụp màn hình mây vệ tinh lúc 17 giờ ngày 10-9. Nguồn: WINDY

Chiều 10-9, vùng áp thấp có vị trí khoảng 12,5-13,5 độ vĩ Bắc và 113,5-114,5 độ kinh Đông. Ngày 11 đến 12-9, vùng áp thấp có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Do tác động của vùng áp thấp có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới qua Trung bộ, ngày 11-9, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc cao nguyên Trung bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cùng ngày, khu vực phía Nam cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ảnh mây vệ tinh tại Nam bộ lúc 17 giờ ngày 10-9. Nguồn: WINDY

Sau đó, từ đêm 11-9 đến ngày 12-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến tăng lên mức 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ đêm 12-9 đến ngày 13-9, cường độ mưa ở Trung bộ tiếp tục tăng. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng - thủy văn, đợt mưa ở Trung bộ có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nguy cơ kéo dài. Từ ngày 14-9 đến 17-9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới, các tỉnh Trung bộ khả năng cao tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ngày 10-9, không khí lạnh từ phía Bắc ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội. Chiều 10-9, thời tiết Hà Nội trở mát. Dự báo tối và đêm 10-9, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Ngày 11-9, mưa giảm, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ tăng lên 29-31 độ C. Tại Hà Nội, từ chiều tối 10-9 đến sáng 11-9 có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau đó trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao 30-31 độ C.

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