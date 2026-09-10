Lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt tại Lăng Ông - Bà Chiểu

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra theo nghi thức cổ truyền với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo và đông đảo người dân thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, gửi lễ vật dâng lên Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức dâng rượu tại Lễ giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt

Mở đầu lễ giỗ, Ban Quản lý di tích tổ chức lễ cúng tiên thường theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn. Sau nghi thức tế lễ, các đại biểu và khách mời thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Năm nay, Lễ giỗ Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 đến 12-9 (nhằm ngày 29-7 đến mùng 2-8 năm Bính Ngọ), với nhiều nghi thức truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc.

Nghi thức mời trầu tại Lễ giỗ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Trong lễ cúng tiên thường, bên cạnh nghi thức tế lễ còn có lễ xây chầu đại bội với tuồng “Đức Thượng công Lê Văn Duyệt”. Hai ngày tiếp theo là lễ chánh giỗ và hậu thường với các nghi thức truyền thống, tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn, tế Tiền hiền, Hậu hiền.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư dự Lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt

Một trong những điểm nhấn của lễ giỗ năm nay còn có lễ cầu siêu dành cho các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn qua các biến cố (đại dịch Covid-19, tai nạn giao thông).

Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1764, quê tỉnh Quảng Ngãi nhưng sinh ra và lớn lên tại làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Ông là một trong những công thần của triều Nguyễn, hai lần được giao giữ chức Tổng trấn Gia Định thành, từ năm 1812 - 1815 và từ năm 1820 - 1832. Trong thời gian làm Tổng trấn Gia Định thành, Lê Văn Duyệt có nhiều đóng góp trong việc quản lý, ổn định và phát triển vùng Gia Định - Nam bộ. Ông được sử sách và người dân đương thời ghi nhận là vị quan có uy tín, quyết đoán, chú trọng việc giữ gìn an ninh, trật tự và chăm lo đời sống dân chúng. Sau khi Lê Văn Duyệt qua đời năm 1832, khu lăng mộ của ông tại vùng Bà Chiểu được nhân dân gìn giữ, thờ phụng và trở thành một địa điểm tín ngưỡng, văn hóa quan trọng của người dân Nam bộ. Ngày 6-12-1989, Lăng Lê Văn Duyệt được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Ý LINH