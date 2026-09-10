Đông đảo người dân, du khách về dự lễ giỗ vua Quang Trung - Nguyễn Huệ

Ngày 10-9 (29-7 âm lịch), đông đảo người dân, du khách đổ về khuôn viên Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) dự lễ dâng hoa, dâng hương và giỗ lần thứ 234 Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Đông đảo người dân, du khách về dự lễ giỗ vua Quang Trung

Ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng cùng ngày, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương tổ chức lễ dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Sau đó, các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

Đại diện các thế hệ lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tại lễ giỗ. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trước đó, ngày 9-9, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khấn cáo tại Khu di tích An Khê Trường - Tây Sơn Thượng Đạo, Đài Kính Thiên và đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Đến sáng 10-9, lễ giỗ chính thức diễn ra tại Nhà Thượng điện, Khu di tích Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.

Bà Trần Đức Diệu dự ngày giỗ vua Quang Trung

Hòa cùng dòng người đến dự lễ giỗ, cụ bà Trần Đức Diệu (83 tuổi, thôn Phú Lạc) bày tỏ, cứ đến ngày giỗ vua, ai cũng muốn thắp nén nhang tưởng nhớ ngài. Nhiều người quan niệm ngài rất linh thiêng, thường che chở cho dân làng làm ăn may mắn, xua tan bão gió, thiên tai để dân bớt khổ. Người trẻ cầu học hành giỏi giang, người già cầu sức khỏe, sống lâu trăm tuổi...

Đông đảo người dân, du khách gần xa đổ đến dâng hương tại lễ giỗ vua Quang Trung

Về dự lễ giỗ, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Danh (50 tuổi, Trường THPT Tây Sơn) chia sẻ: "Tôi rất tự hào vì sinh ra trên đất quê hương Tây Sơn. Trong ngày giỗ, tôi cầu xin cho bản thân, gia đình mạnh khỏe, quê hương, đất nước phát triển, thịnh vượng.

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Sau khi dâng hương, người dân, du khách đến khu giếng cổ bằng đá ong trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung lấy nước, như một hình thức thụ lộc vua ban. Du khách cũng chụp hình lưu niệm tại cây me di sản và tham quan bảo tàng. Ban tổ chức bố trí các khu vực ăn uống, đón lộc phục vụ người dân và du khách.

Đông đảo người dân đổ đến để dự lễ giỗ vua trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1753-1792) là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào Tây Sơn, một thiên tài quân sự và anh hùng dân tộc. Tên tuổi Quang Trung - Nguyễn Huệ gắn với những chiến công vang dội như Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm và đặc biệt là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, đánh bại 29 vạn quân Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Hiện vật về trận đại phá 29 vạn quân Thanh Hiện vật trận đánh Rạch Gầm - Xoài Mút Không chỉ là thiên tài quân sự, Quang Trung - Nguyễn Huệ còn có nhiều chủ trương, chính sách tiến bộ trong xây dựng đất nước, trọng dụng nhân tài và bang giao với các nước láng giềng. Ông qua đời ngày 29-7 năm Nhâm Tý 1792, khi mới 39 tuổi, để lại nhiều hoài bão còn dang dở.

Tổng thể khuôn viên Bảo tàng Quang Trung

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