TPHCM lên nhiều phương án thoát nước, chống ngập trong mùa mưa

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM thông tin một số giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa trên địa bàn TPHCM.

Chiều 10-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo

Tại họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập năm 2026 với nhiều giải pháp, trong đó có chỉ tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm để giải quyết dứt điểm 3/50 vị trí ngập nước từ 30cm trở lên, thời gian ngập quá 30 phút trên địa bàn. Với các vị trí còn lại, Sở đã tham mưu UBND phương án xử lý chống ngập trong giai đoạn 2026-2030 và đang chờ xem xét, thông qua.

Sở Xây dựng cũng thường xuyên chỉ đạo tổ chức công tác duy tu, nạo vét cống, kênh, rạch để tiêu thoát nước; lắp đặt thêm van ngăn triều và vận hành hiệu quả các trạm bơm để tăng năng lực tiêu thoát nước. Khi có sự cố, các đơn vị quản lý sẽ khởi động phương án ứng cứu và bố trí tổ chức trực cơ động 24/7.

Ông Trịnh Quốc Dũng thông tin tại họp báo

Đối với công tác bảo đảm an toàn cây xanh, Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản, phân công nhiệm vụ cụ thể để quản lý cây xanh trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai chỉ đạo kiểm tra an toàn mạng lưới nhà máy, đường ống truyền tải của hệ thống cấp nước, các phương án cấp nước khẩn cấp khi có sự cố; kiểm tra thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị, đảm bảo an toàn điện trong điều kiện mưa bão...

CẨM TUYẾT