Phấn đấu hoàn thành cầu Phước Khánh trong tháng 9-2026

Cầu Phước Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt khoảng 98% khối lượng, các đơn vị thi công phấn đấu đưa công trình về đích trong tháng 9-2026.

Cầu Phước Khánh, cây cầu vượt sông Lòng Tàu thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đang được các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối. Hiện có khoảng 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân luân phiên làm việc, phấn đấu đưa công trình về đích trong tháng 9-2026.

Hoàn thiện các nhịp cầu chính. Ảnh: THANH THƯƠNG

Cầu Phước Khánh là một trong những hạng mục quan trọng nhất của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường dài gần 58km, tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm triển khai, phần lớn tuyến cao tốc đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc thiếu kết nối tại khu vực cầu Phước Khánh khiến một đoạn tuyến chưa thể khai thác đồng bộ. Vì vậy, tiến độ hoàn thành cây cầu được xem là yếu tố then chốt để tháo gỡ “điểm nghẽn”, hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến trong tháng 9-2026.

Các đơn vị thi công hoàn thiện mặt cầu. Ảnh: THANH THƯƠNG

Phương tiện từ Đồng bằng sông Cửu Long đi Đồng Nai, Long Thành có thêm lựa chọn hành trình. Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, việc kết nối thông suốt còn mở ra một hành lang vận tải mới giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ. Đây là khu vực có nhu cầu vận chuyển lớn về nông sản, thủy sản, nguyên liệu và hàng hóa xuất nhập khẩu.

Lắp lan can phân làn cầu. Ảnh: THANH THƯƠNG

Ảnh: THANH THƯƠNG

Theo các doanh nghiệp vận tải, một tuyến đường kết nối ổn định sẽ giúp chủ động tổ chức phương tiện, tối ưu hành trình, qua đó có thể tiết giảm thời gian và chi phí vận chuyển. Về lâu dài, hạ tầng giao thông đồng bộ còn tạo điều kiện thúc đẩy kho bãi, trung tâm phân phối, logistics và các dịch vụ hỗ trợ phát triển dọc tuyến.

QUỐC HÙNG - THANH THƯƠNG