TPHCM chủ động các phương án phòng, chống thiên tai

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Minh Chánh vừa ký Công văn số 29608 gửi các sở, ngành, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu về việc chủ động ứng phó các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 9-9, trên khu vực Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ, khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông từ ngày 12 đến 13-9, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo dự báo, gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh nên khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) có mưa dông xuất hiện nhiều hơn.

TPHCM chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền. Ảnh: MINH HẢI

Để ứng phó với các hình thái thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, sở, ngành thành phố thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai và biện pháp hướng dẫn phòng, chống, ứng phó trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

UBND các xã, phường, đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Chi Cục thủy sản và Kiểm ngư thường xuyên thông báo cho các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp; tổ chức kiểm đếm, thống kê số lượng tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Các phương tiện thông tin truyền thông kịp thời đưa tin cảnh báo, dự báo diễn biến các hình thái thiên tai; văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố để các cấp chính quyền thực hiện và nhân dân chủ động ứng phó hiệu quả.

MINH HẢI