Mực nước sông Đồng Nai vượt báo động 2, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Sáng 10-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang tiếp tục lên sau nhiều ngày mực nước liên tục dao động trên báo động 1.

Lúc 5 giờ ngày 10-9, mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,53m, cao hơn báo động 2 là 0,03m. Dự báo trong 6-24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tiếp tục lên và có nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai qua TP Đồng Nai.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng cho biết, trong những ngày qua, nhiều khu vực ở cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa lớn. Trong vòng 24 giờ qua, một số trạm tiếp tục ghi nhận lượng mưa trên 90mm, như Núi Bà Hỏa (Gia Lai) 118,6mm, Xuân Lộc (Đắk Lắk) 92,8mm, Thôn 9, Ia Tơi (Quảng Ngãi) 89,6mm.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 10 đến 11-9, cao nguyên Trung bộ, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam bộ tiếp tục có mưa 60-130mm, cục bộ trên 180mm. Những vùng mưa thuộc lưu vực sông Đồng Nai có thể làm tăng dòng chảy về sông Đồng Nai, khiến mực nước sông có thể tiếp tục lên.

PHÚC HẬU