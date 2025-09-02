Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia tăng cường hợp tác

Ngày 2-9, tàu CSB 8001 do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm Trưởng đoàn, đã cập cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng, TPHCM), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.

Tàu CSB 8001 chuẩn bị cập cảng tại phường Phước Thắng, TPHCM

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 28-8 đến 1-9 tại Jakarta và vùng biển Indonesia, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025); đồng thời cụ thể hóa Bản Ghi nhớ hợp tác song phương được hai lực lượng ký kết năm 2021.

Trong thời gian làm việc tại Indonesia, đoàn công tác đã tiến hành hội nghị song phương, chào xã giao Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia và lãnh đạo chính quyền địa phương; tiến hành hội nghị song phương với Cảnh sát biển Indonesia; tổ chức thăm hỏi, giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ; tham quan các di sản văn hóa tại Jakarta; phối hợp huấn luyện chung trên biển về cơ động đội hình, trao đổi, xử lý thông tin.

Đây là lần đầu tiên một tàu Cảnh sát biển Việt Nam hiện diện tại Indonesia, thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Đại diện lãnh đạo lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia chụp ảnh lưu niệm

Dù điều kiện thời tiết phức tạp, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8001 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật.

Chuyến công tác mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại sâu sắc, góp phần củng cố lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp xử lý tình huống trên biển và khẳng định vai trò, trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam trong nỗ lực chung xây dựng vùng biển hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển.

ĐỨC ĐỊNH