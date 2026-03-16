Đưa Đối thoại Chiến lược 3+3 Việt Nam - Trung Quốc trở thành cơ chế kiểu mẫu

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng chiều 16-3. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi tiếp, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, công an Việt Nam - Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế này trong việc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chính sách quốc phòng “4 không”; nhất quán quan điểm tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; mọi tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hai Đảng, hai nước đã cùng xác định hệ thống khuôn khổ, quan điểm chỉ đạo toàn diện, tạo nền tảng chính trị quan trọng để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển đúng định hướng. Các nhận thức chung cấp cao, cam kết, thỏa thuận hợp tác được các ngành, các cấp hai bên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong đó có đóng góp quan trọng của các ngành ngoại giao, quốc phòng, công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc chiều 16-3. Ảnh: TTXVN.



Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của hai bên là tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc. Tổng Bí thư khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình duy trì trao đổi chặt chẽ, tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, định hướng ngay từ đầu nhiệm kỳ cho sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các ngành ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước tiên phong, phối hợp làm tốt các trọng tâm, đưa Đối thoại Chiến lược 3+3 trở thành cơ chế kiểu mẫu. Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp quy hoạch, tổ chức tốt các hoạt động trao đổi cấp cao và các cấp; cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan thúc đẩy hợp tác thực chất, trọng tâm là hợp tác đường sắt, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, nỗ lực tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, xứng tầm mức độ gắn kết, tin cậy chiến lược giữa hai nước. Bộ Công an hai nước chú trọng định hướng hợp tác thực thi pháp luật, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ an ninh chính trị.

Hai bên cũng cần kiểm soát, xử lý tốt bất đồng trên biển theo nhận thức chung cấp cao; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), góp phần củng cố lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, ba bộ trưởng Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn xác định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, đồng thời là phương hướng quan trọng trong đường lối đối ngoại chung của Trung Quốc; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển mới.

Các đồng chí Bộ trưởng của Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tương ứng của Việt Nam, tăng cường chia sẻ lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, diễn tập chung; nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, phù hợp với tầm mức mới của quan hệ hai nước, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

BÍCH QUYÊN