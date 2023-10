Cầu nối hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của New Zealand

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tăng cường kết nối để TPHCM hợp tác với các địa phương của New Zealand.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại New Zealand, chiều 11-10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

Đi cùng đoàn các các đồng chí: Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Trần Hải Yến, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Phạm Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM...

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung thông tin một số hoạt động ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung cũng thông tin về những bước tiến tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước Việt Nam - New Zealand thời gian qua. Trong đó, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng nhanh...

Đại sứ Nguyễn Văn Trung cũng thông tin, hiện nay hai nước mở rộng mối quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, chuyển đổi số...

Ngoài ra, đối với những thế mạnh của nước bạn, các địa phương của Việt Nam có thể tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, phát triển đô thị thông minh...

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chia sẻ mục đích chuyến thăm và làm việc tại New Zealand lần này nhằm tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm của Thủ đô Wellington về phát triển đô thị thông minh.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa TPHCM và New Zealand phát triển tốt đẹp, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt hơn 410 triệu USD trong năm 2022. New Zealand cũng có 28 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn hơn 61 triệu USD, đứng thứ 28/117 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tiếp tục là cầu nối giữa Việt Nam – New Zealand, giữa TPHCM với các địa phương của New Zealand, để phát triển mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.