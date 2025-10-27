Cha mẹ già bệnh nặng, con cái kiệt cùng

Gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến (sinh năm 1968), ngụ tại thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm trước đây (nay là xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), đang rơi vào cảnh kiệt cùng khi cha mẹ ruột là ông Nguyễn Khoa Toàn (sinh năm 1947) và bà Võ Thị Thục Hiền (sinh năm 1950) lâm bệnh nặng (ảnh).

Bà Hiến chia sẻ, cha mẹ bà có 4 người con, bà là con gái lớn. Gia cảnh của 4 anh chị em dù đã có gia đình nhưng cũng không khá giả gì, không đất đai nhà cửa, đều phải mưu sinh bằng công việc làm thuê với thu nhập không ổn định để sống qua ngày. Bản thân bà là mẹ đơn thân, 2 con đã lớn, nhưng hoàn cảnh đều rất khó khăn.

Hiện bà sống cùng ba mẹ ruột để tiện chăm sóc ông bà và con trai đã 28 tuổi nhưng bị bệnh trầm cảm nặng, mất sức lao động. Bình thường, tất cả mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều một tay bà lo từ công việc làm thuê mướn thời vụ.

Bi kịch ập đến khi cách đây hơn 5 năm, ông Khoa Toàn - ba ruột của bà, bị nhồi máu cơ tim và nghẽn phổi. Ông Toàn đã trải qua 2 lần phẫu thuật thông tim hai nhánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau phẫu thuật cách đây 1 năm, bệnh tim vẫn chưa ổn định, ông tiếp tục khó thở và phải chuyển vào Viện Tim TPHCM để điều trị.

Khi gánh nặng chạy vạy vay mượn khắp nơi lo chi phí thuốc men, duy trì chữa trị cho ba còn chưa vơi, đầu năm 2024, tai ương lại ập đến gia đình bà Hiến khi mẹ ruột là bà Võ Thị Thục Hiền bị u não (ung thư) tràn dịch não.

Bà Hiền được chuyển từ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi và đặt ống dẫn lưu dịch não. Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ định phải mổ lấy khối u ở não để kéo dài sự sống cho bà.

Thương mẹ, nhưng gia cảnh 4 chị em bà Hiến vốn đã nghèo khó, nay lại càng thêm bế tắc trước bệnh tật của mẹ. Không còn khả năng xoay xở để đóng viện phí phẫu thuật, bà Hiến cùng gia đình các em đau đớn phải đưa mẹ ruột về quê điều trị tại nhà.

Cầm cự gần cả năm nay, sự sống của mẹ bà Hiến đang được tính từng ngày, và tương lai sức khỏe của người cha cũng vô cùng bấp bênh. 4 gia đình chị em bà Hiến đã hoàn toàn kiệt quệ về kinh tế. Mỗi sự giúp đỡ lúc này là một tia sáng, một cơ hội quý báu để ba mẹ của bà được tiếp tục chữa trị, giành lại sự sống, giúp gia đình vượt qua cơn bĩ cực này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-52.

KHẢ HÂN