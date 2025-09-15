Vợ chồng hiếm muộn bế tắc khi 3 con sinh non

Anh Nguyễn Văn Miến vào thăm con - bé sơ sinh bị thủng dạ dày, được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật và điều trị hồi sức

Khi vừa bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ, chị Hạnh có dấu hiệu bất ổn, phải theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). Các bác sĩ sử dụng mọi biện pháp kéo dài thời gian dưỡng thai đến tuần thứ 25. Ngày 26-8, chị Hạnh hạ sinh 2 bé gái nặng 600gr và 1 bé trai nặng 700gr. Các bé đều phải điều trị tích cực do tình trạng trụy hô hấp, thiếu máu, nhiễm trùng, rối loạn đông máu, phải thở máy, nuôi ăn tĩnh mạch và chiếu đèn. Chỉ 3 ngày sau, bé gái đầu lòng bị biến chứng nghiêm trọng thủng dạ dày, được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật và chăm sóc hồi sức.

Suốt 2 tuần qua, ngày nào anh Miến cũng đi đi về về giữa 2 bệnh viện để gửi từng túi sữa mẹ vào cho các con. Chưa một lần được ôm con vào lòng, người cha chỉ có thể nhìn ngắm cơ thể yếu ớt của con qua lồng ấp, khi cơ thể bé chằng chịt dây truyền thuốc và truyền máu. Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và nỗi day dứt với các con, anh tâm sự: “Nhiều ngày, vợ chồng chỉ ôm nhau khóc vì biết nguy cơ sinh cực non sẽ rất nguy hiểm cho các con. Cơ thể con chưa trọn vẹn, tim, phổi hay não chưa thể phát triển bình thường, thậm chí biến chứng nặng. Hậu quả đó, các con đều phải gánh chịu chứ cha mẹ đâu thể gánh giùm. Đã có lúc tôi buông tay mặc cho số phận, nhưng day dứt và đau đớn lắm. Trong hai ngày chờ sinh, nhờ bác sĩ tư vấn, vợ chồng tôi quyết định bằng mọi giá giữ sự sống cho con, mặc dù rất khó khăn”.

Hiện nay, 3 bệnh nhi vẫn đang điều trị tích cực, thời gian có thể kéo dài nhiều tháng và đối mặt với nhiều nguy cơ của trẻ sinh cực non. Chi phí chủ yếu được Bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, đối với hai vợ chồng không có việc làm, toàn thời gian hầu như ở bệnh viện, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai: phát sinh các chi phí điều trị ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí sinh hoạt và nhà trọ để bám trụ lại thành phố nhằm giữ cơ hội sống cho 3 con nhỏ. Tương lai của cả gia đình 5 người chồng chất nguy cơ, bế tắc không thể tránh khỏi.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25-45

GIAO LINH