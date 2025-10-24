Xót thương người phụ nữ neo đơn bị ung thư

Tháng 3-2025, thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường với những cơn đau tức ngực, bà Hiệp đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn 3. Từ đó, bà bắt đầu chuỗi ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện. Chỉ trong hơn 5 tháng, bà trải qua 5 đợt hóa trị, sức khỏe suy kiệt trầm trọng không chỉ vì căn bệnh ung thư hành hạ mà còn bởi các biến chứng mới như suy tim, suy tuyến giáp.

“Cha mẹ tôi mất từ lâu, tôi không có chồng con, một thân một mình chống chọi bệnh tật. Lúc mới phát hiện bị bệnh, tôi bán hết những tài sản có giá trị, cố gắng vay mượn để chữa trị, nhưng đến nay không còn khả năng xoay xở nữa…”, bà Hiệp nghẹn ngào. Niềm an ủi duy nhất của bà là người em gái - bà Lê Thị Bích Hạnh. Ngày qua ngày, bà Hạnh vừa tất bật mưu sinh, vừa chăm sóc, đưa đón chị gái đi viện, xoay sở từng đồng tiền lo thuốc men cho chị… Cuộc chiến với ung thư đã dồn người phụ nữ neo đơn vào tận cùng khốn khó. Dẫu vậy, bà Hiệp vẫn tha thiết ước mơ được tiếp tục điều trị để giành giật sự sống, có thêm thời gian ở bên người thân.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-52.

MAI CƯỜNG