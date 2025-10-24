Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Xót thương người phụ nữ neo đơn bị ung thư

SGGP

Chiều muộn, căn phòng trọ nhỏ gần Trung tâm Ung bướu 2 (TPHCM) đón bà Lê Thị Hiệp (ảnh, sinh năm 1963, trú khu phố Phủ Đông 5, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) trở về sau buổi hóa trị. Khuôn mặt gầy gò, ánh mắt mệt mỏi, bà Hiệp gắng gượng nở nụ cười yếu ớt khi có người hỏi thăm.

Tháng 3-2025, thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường với những cơn đau tức ngực, bà Hiệp đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn 3. Từ đó, bà bắt đầu chuỗi ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện. Chỉ trong hơn 5 tháng, bà trải qua 5 đợt hóa trị, sức khỏe suy kiệt trầm trọng không chỉ vì căn bệnh ung thư hành hạ mà còn bởi các biến chứng mới như suy tim, suy tuyến giáp.

X4b.jpg

“Cha mẹ tôi mất từ lâu, tôi không có chồng con, một thân một mình chống chọi bệnh tật. Lúc mới phát hiện bị bệnh, tôi bán hết những tài sản có giá trị, cố gắng vay mượn để chữa trị, nhưng đến nay không còn khả năng xoay xở nữa…”, bà Hiệp nghẹn ngào. Niềm an ủi duy nhất của bà là người em gái - bà Lê Thị Bích Hạnh. Ngày qua ngày, bà Hạnh vừa tất bật mưu sinh, vừa chăm sóc, đưa đón chị gái đi viện, xoay sở từng đồng tiền lo thuốc men cho chị… Cuộc chiến với ung thư đã dồn người phụ nữ neo đơn vào tận cùng khốn khó. Dẫu vậy, bà Hiệp vẫn tha thiết ước mơ được tiếp tục điều trị để giành giật sự sống, có thêm thời gian ở bên người thân.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-52.

MAI CƯỜNG

Từ khóa

Lê Thị Bích Hạnh Đằng đẵng Tức ngực Hóa trị Suy kiệt Saigonbank Tuyến giáp Suy tim Ung thư vú hoàn cảnh cần giúp đỡ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn