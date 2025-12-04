Mẹ đơn thân nguy kịch, viện phí hơn 500 triệu đồng

Một mình mưu sinh ở thành phố để nuôi con, chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) lại rơi vào nghịch cảnh bệnh tật, không có lối ra.

Gần 1 tháng qua, chị Nguyễn Thị Dung trải qua 3 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TPHCM (ảnh) do vỡ gan, chảy máu nghiêm trọng vì biến chứng sốt xuất huyết. Ngay sau đó, chị đối mặt với tình trạng suy gan cấp, suy thận, nhiễm trùng huyết, bội nhiễm, viêm phổi. Bên cạnh truyền bổ sung hơn 20 lít máu và chế phẩm, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh thế hệ mới nhưng vẫn chưa kiểm soát được tình trạng nhiễm trùng.

Theo ThS-BS Phạm Thị Thảo Uyên, khoa Hồi sức tích cực Chống độc, thời gian điều trị của bệnh nhân sẽ còn kéo dài vì tổn thương rất nghiêm trọng. Tính đến ngày 2-12, viện phí của chị Dung đã lên đến 511 triệu đồng do không có BHYT, riêng chi phí thuốc kháng sinh hơn 10 triệu đồng/ngày.

Hoàn cảnh éo le của chị Dung khiến các y bác sĩ không khỏi ngậm ngùi. Chị Dung là mẹ đơn thân, làm phục vụ ở quán ăn. Cô con gái 9 tuổi đang gửi ông bà ngoại chăm sóc ở quê nhà. Ông bà tuổi cao, thuộc hộ cận nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Khi biết tin chị Dung nguy kịch, gia đình đã vay mượn khắp nơi, bán mọi thứ có thể để đóng tạm ứng viện phí. Tuy nhiên, số tiền ấy như muối bỏ biển. Mặc dù Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã hỗ trợ chị Dung mua BHYT nhưng sau một tháng, thẻ mới có hiệu lực.

Anh Nguyễn Văn Khánh, em ruột chị Dung, cho biết, gia đình không còn khả năng xoay xở, cha mẹ già lực bất tòng tâm. Suốt thời gian chăm sóc chị gái, anh Khánh đã phải bán chiếc xe máy để đóng viện phí. “Tôi chỉ biết mong chờ sự giúp đỡ của nhà hảo tâm để chị có thể vượt qua nghịch cảnh, sớm trở về với con gái”, anh Khánh tâm sự.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-58.

GIAO LINH