Người đàn ông nghèo bị bỏng nặng, không tiền điều trị

Những ngày này, ông Nguyễn Xuân Chương (ảnh, sinh năm 1973, trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) đang được điều trị tích cực tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Nằm trên giường bệnh, ông Chương gồng người chịu đựng những cơn đau rát từ các vết bỏng khắp cơ thể do vụ tai nạn điện gây nên.

Ông Chương kể, chiều 10-10, khi ông đang phụ hồ tại một công trình thì bất ngờ bị dòng điện 3 pha phóng trúng. Dòng điện mạnh khiến ông ngã quỵ, toàn thân bị bỏng nặng, nhiều phần thịt cháy đen Người dân vội đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Do vết thương quá nặng và diện tích bỏng chiếm hơn 50% cơ thể, các bác sĩ đề nghị chuyển ông xuống TPHCM để điều trị chuyên sâu, thế nhưng chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nhìn cha quằn quại với cơn đau rát từ các vết bỏng, em Nguyễn Thảo Chinh (sinh năm 2000, con đầu của ông Chương) chực trào nước mắt. Từ ngày mẹ bỏ đi, hơn 10 năm qua, ông Chương một mình gồng gánh nuôi 4 con nhỏ. Dù thường xuyên đau ốm, ông vẫn kiên trì lao động, mong con được ăn học đàng hoàng. Hiện em Chinh đang vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí điều trị cho cha.

Ông Phạm Đắc Hoàng Vũ, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Rốk, cho biết, chính quyền địa phương đang vận động hỗ trợ làm thẻ bảo hiểm y tế và quyên góp giúp đỡ ông Chương. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, rất mong cộng đồng chung tay giúp ông Chương có cơ hội vượt qua cơn ngặt nghèo.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-57.

MAI CƯỜNG

