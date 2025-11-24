Người mẹ nghèo 93 tuổi chăm con khuyết tật bị bỏng nặng

Anh Trần Đình Thủy (sinh năm 1985), trú tại xóm Liên Sơn, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, bị khuyết tật bẩm sinh, trí não không bình thường, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, hiện đang sống với mẹ già 93 tuổi.

Mồ côi bố từ nhỏ, hiện hai mẹ con sống trong căn nhà xập xệ dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi dành cho người khuyết tật và người già neo đơn.

Tai họa lại giáng xuống khi trưa ngày 6-11 vừa qua, anh Thủy không may bị điện cao thế phóng giật, khiến toàn thân bỏng nặng, cháy sém, nguy cơ phải cắt bỏ chi để giữ tính mạng. Chị Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Liên, trăn trở: “Hộ bà Trần Thị Bảy (mẹ anh Thủy) rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Hai mẹ con đều hưởng trợ cấp xã hội, bà đã hơn 93 tuổi vẫn phải chạy vạy khắp nơi để chăm con tật nguyền. Nay anh Thủy lại gặp nạn, nhìn cụ khóc ngất, ai cũng nghẹn lòng. Hàng xóm, địa phương, anh em bà con đã quyên góp hỗ trợ, nhưng do chi phí điều trị quá cao nên gia đình mong sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-56.

HIẾU NGHĨA