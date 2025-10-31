Mẹ đơn thân tật nguyền, chật vật nuôi 3 con nhỏ

Nép mình bên mép sông vắng, căn nhà trống hoác của mẹ con chị H’Nê Ra Hmok (buôn Đrăng Phốc, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) như sắp đổ sụp bất cứ lúc nào. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá, hai vách mục nát đã bị tháo dỡ từ lâu, gió lùa lạnh buốt bốn bề.

Chị H’Nê Ra vốn mang trên mình thương tật sau một vụ hỏa hoạn. Cánh tay co quắp khiến chị làm việc chậm chạp, ít ai thuê mướn. Hoàn cảnh càng thêm khốn khó khi chị phải nuôi 3 con nhỏ.

“Ngày nào có người thuê đi nhổ mì hay bẻ bắp thì đứa lớn phải nghỉ học ở nhà trông em. Biết là con thiệt thòi, nhưng nếu mình không đi làm thì chẳng có cái ăn”, chị nghẹn ngào.

Y Đời (trái) và 2 em nhỏ trong căn nhà trống hoác ở mép sông

Con lớn chị H’Nê Ra là Y Đời Hmok, mới 13 tuổi, năm nay vào lớp 5. Tuổi thơ em đáng lẽ phải rộn ràng tiếng cười, vậy mà đã sớm gánh trên vai gánh nặng gia đình. Ngày khai giảng, bạn bè tung tăng trong quần áo mới, còn Y Đời vẫn mặc bộ quần áo cũ sờn rách, chiếc cặp nhàu nát sắp bung cả góc. Em luôn phải buổi học buổi nghỉ, khi mẹ có việc làm thì em ở nhà chăm 2 em nhỏ, khi mẹ thất nghiệp thì em vào rừng kiếm măng, mang ra chợ đổi lấy gạo.

Khốn khó chồng chất khốn khó. Năm ngoái, Y Đời chẳng may bị tai nạn gãy chân. Chị H’Nê Ra đưa con ra bệnh viện, trong túi không có lấy một đồng. Nhờ bà con chòm xóm gom góp ít tiền, Y Đời mới được bó bột điều trị; nhưng nằm viện lâu quá, hai mẹ con không đủ tiền ăn, đành trốn viện về.

MAI CƯỜNG