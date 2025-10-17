Mong giúp đỡ bé trai 4 tuổi bị ung thư não

Trong căn phòng trọ nhỏ tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), vợ chồng chị Trần Thị Bảo Châu (sinh năm 1994) và anh Huỳnh Thanh Sang (sinh năm 1990, cùng ngụ xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long) đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh của con trai út. Bé Huỳnh Thiên Phúc tuy mới 4 tuổi (ảnh, sinh năm 2021) nhưng đã phải trải qua những tháng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư não giai đoạn 4.

Hơn một năm qua, kể từ khi bé Phúc bị phát hiện bệnh, gia đình chị Châu gần như kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn kinh tế. Bệnh tình nặng, bé liên tục phải nhập viện điều trị, trải qua 8 lần phẫu thuật, trong đó có 2 ca mổ chính và 6 ca mổ phụ. Hiện bé đang tiếp tục được hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 TPHCM.

“Cháu còn nhỏ quá, nhiều lúc tỉnh dậy sau ca mổ, chỉ khóc gọi mẹ”, chị Châu nghẹn lời.

Vợ chồng chị Châu, anh Sang không có đất đai, nhà cửa, phải đi thuê trọ. Từ khi bé Phúc phát bệnh, cuộc sống càng rơi vào bế tắc. Con gái lớn mới vào lớp 1, được gửi về quê cho ông bà chăm sóc. Do bà ngoại bị đột quỵ, mất khả năng đi lại nên bé được gửi sang nhà ông bà nội, nhưng bà nội lại mang bệnh tim, đi lại khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Huê, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú, chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Sang, chị Châu thật sự rất khó khăn. Chính quyền địa phương đã nắm bắt tình hình, vận động các đoàn thể và các nhà hảo tâm hỗ trợ bước đầu, song nguồn lực còn hạn chế”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-50.

TÍN HUY