Nhịp cầu nhân ái

Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Cháu bé bị bại não, liệt toàn thân

SGGP

Vợ chồng anh Nay Soan (sinh năm 1988, ngụ thôn Sô Ma Lơng B, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) có 3 người con. Không may, người con đầu là cháu Ksor Đoàn (ảnh, sinh năm 2015) bị mắc bệnh bại não tâm thần kinh vận động. Hiện cháu Ksor Đoàn bị bại liệt toàn thân, không có khả năng nhận thức, không nói được, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân hỗ trợ.

S4a.jpg

Gia đình anh Nay Soan thuộc diện cận nghèo, sống bằng nghề trồng lúa, thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê của anh. Hàng ngày, anh đi khắp nơi nhận việc như phụ hồ, nhổ cỏ, trồng khoai lang, bón phân với mong ước đơn giản là có người thuê làm để kiếm tiền nuôi con.

Vợ anh phải ở nhà chăm sóc con nên kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Dù anh rất muốn đưa con đi điều trị nhưng chi phí quá lớn, vượt khả năng của gia đình. Điều anh Nay Soan và vợ khát khao nhất là có đủ tiền để cứu chữa cho con.

Thiếu tá Nay Tim, Công an xã Ia Hiao, bày tỏ: “Gia đình anh Nay Soan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Ksor Đoàn có điều kiện được chữa trị”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25-46.

HỮU PHÚC

Từ khóa

cận nghèo giúp đỡ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhà hảo tâm chữa trị bại não tâm thần kinh vận động bại liệt toàn thân Gia Lai

