Đoàn đại biểu quốc tế làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP)

Ngày 12-9, đoàn đại biểu quốc tế tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 (FD 2026) đã làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) và trao đổi về lộ trình chuyển đổi số, phát triển cảng xanh cùng chiến lược đón đầu quy hoạch trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

Đoàn đại biểu quốc tế thực địa cảng TCIT. Ảnh: THÀNH HUY

Ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên TCIT, giới thiệu về hệ sinh thái cảng SNP. Ảnh: THÀNH HUY

Trình bày trước các đại biểu quốc tế, ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing SNP kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên TCIT, cho biết doanh nghiệp sở hữu đội ngũ 17.200 lao động, vận hành 18 phòng ban, chi nhánh cùng 29 công ty thành viên.

Ông Grant Smith, Thị trưởng TP Palmerston North (New Zealand), đặt câu hỏi về các hình thức thu hút đầu tư. Ảnh: THÀNH HUY

Về thị phần, SNP đảm nhận khoảng 50% sản lượng container cả nước, gồm hơn 85% thị phần tại TPHCM và 44% tại khu vực Cái Mép. Mạng lưới hạ tầng đồng bộ gồm 15 cảng biển chiến lược với 5 cảng nước sâu đón tàu mẹ quốc tế như Tân Cảng - Cái Mép, TC-HICT Hải Phòng, Tân Cảng - Cam Ranh; 6 cảng sông, cảng feeder; 4 cảng sà lan tại ĐBSCL cùng 6 cảng cạn ICD lớn kết nối trực tiếp các khu công nghiệp trọng điểm và gần 500.000m² kho bãi đạt chuẩn quốc tế.

Doanh nghiệp kiên định phát triển dựa trên 5 trụ cột: khai thác cảng; dịch vụ logistics; vận tải và dịch vụ biển; đầu tư khu công nghiệp, khu phi thuế quan; du lịch hải đảo và năng lượng tái tạo.

Cảng TCIT, một trong những cảng nước sâu hoạt động hiệu quả tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: THÀNH HUY

Giải đáp câu hỏi của đại biểu quốc tế về chuyển đổi số, ông Trương Tấn Lộc cho biết SNP đang triển khai chiến lược 5 năm số hóa toàn diện; trọng tâm là số hóa đội sà lan, xe đầu kéo, lấy nền tảng E-SNP làm hạt nhân kết nối mọi giao dịch và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, vận hành cảng thông minh. Về thu hút nguồn vốn quốc tế, SNP luôn rộng cửa hợp tác với đối tác toàn cầu qua nhiều mô hình linh hoạt.

Điển hình là Cảng TCIT thành lập cách đây 17 năm giữa SNP cùng các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) - mô hình liên doanh cảng biển hiệu quả đầu tiên tại Việt Nam, mở đường cho nhiều liên doanh cảng biển sau này nhân rộng.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo cảng TCIT. Ảnh: THÀNH HUY

Nhằm đón đầu quy hoạch Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế gắn với khu thương mại tự do, SNP tập trung nâng cấp hạ tầng hiện hữu, hiện đại hóa cầu bến và thiết bị đồng bộ để tiếp nhận các thế hệ tàu siêu trọng tải.

Về tiêu chuẩn xanh, Cảng TCTT đã đạt chứng nhận Cảng xanh của Mạng lưới Cảng biển châu Á - Thái Bình Dương (APSN). Toàn bộ trang thiết bị bến bãi chuyển sang chạy điện 100%, tiên phong vận hành xe đầu kéo và xe buýt điện nội bộ, ứng dụng điện mặt trời áp mái và số hóa giao nhận để rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Về định hướng phát triển, đại diện SNP kiến nghị cần cơ chế để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tham gia sâu vào các đề án quy hoạch lớn của TPHCM; đồng thời đề nghị quy hoạch chuẩn mạng lưới hậu phương gồm ICD, bến thủy nội địa và bảo đảm thông suốt thủ tục hải quan, liên thông dữ liệu giữa các cảng biển toàn vùng.

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM