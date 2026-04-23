Chấn chỉnh việc sở, ngành cử đại diện "đọc báo cáo" khi tham gia họp báo

Sáng 23-4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên yêu cầu chấn chỉnh tình trạng một số sở, ngành tham dự nhưng không nắm chắc nội dung.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi họp báo sáng 23-4

Ông Nguyễn Long Biên đề nghị Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương rà soát, chấn chỉnh và có hình thức nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm tham dự họp báo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thời yêu cầu kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị; yêu cầu cử cán bộ tham dự họp báo phải là người nắm chắc nội dung, đủ thẩm quyền cung cấp thông tin; rà soát, thống nhất đầu mối phát ngôn tại các sở, ngành và địa phương; bảo đảm việc phân công người phát ngôn rõ ràng, kịp thời phản hồi báo chí và cung cấp thông tin chính xác cho người dân.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan các lĩnh vực như phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý tài sản công… Tuy nhiên, có đại diện sở, ngành tham dự chỉ đọc lại báo cáo đã chuẩn bị, không trực tiếp giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm.

Theo ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, do nhiều lãnh đạo sở, ngành đang tham dự các cuộc họp khác, nên cử đại diện tham dự dẫn đến việc trả lời thiếu thông tin, chưa đáp ứng yêu cầu.

HIẾU GIANG