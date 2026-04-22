Kiểm tra đột xuất xe vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

Tối 22-4, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết, đã xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm về kiểm dịch động vật vận chuyển tại khu vực giáp ranh giữa TPHCM và Đồng Nai.

Trước đó, chiều 22-4, Tổ kiểm tra liên ngành của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM triển khai chốt kiểm tra đột xuất phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên tuyến đường HL414, gần Cầu Thủ Biên.

Tổ công tác kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật

Qua kiểm tra 15 trường hợp vận chuyển động vật, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

Tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm hành chính

Trong đó, ông T.V.T. (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa) bị lập biên bản vì đã tự ý tháo dỡ niêm phong phương tiện chứa đựng, vận chuyển động vật trong quá trình vận chuyển.

Tiếp đó, lúc gần 19 giờ, tại cùng địa điểm, ông N.V.L. (sinh năm 1997, quê Cà Mau) bị lập biên bản do vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Các hành vi trên đều vi phạm quy định trong lĩnh vực thú y, được quy định tại Nghị định 90/2017 của Chính phủ. Tổ công tác đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 10,5 triệu đồng.

Theo Tổ kiểm tra, các vi phạm chủ yếu là vận chuyển động vật không đúng quy định kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất tại các địa bàn trọng điểm và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật.

TÂM TRANG