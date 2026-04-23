Khánh Hòa: Sẽ kiểm định an toàn vụ nứt mặt đập hồ chứa nước Sông Than

Sáng 23-4, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Sở NN-MT đã thông tin tình hình tiến độ khắc phục sự cố tại hồ chứa nước Sông Than (xã Anh Dũng).

Đến nay, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán kiểm định đột xuất an toàn đập hồ Sông Than; hiện đang thực hiện thẩm định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Sở NN-MT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức kiểm định; đồng thời báo cáo kết quả, đề xuất giải pháp xử lý nhằm bảo đảm an toàn công trình. Dự kiến thời gian hoàn thành trước ngày 30-4-2026.

Vết nứt dọc mặt đập hồ chứa nước Sông Than đã được xử lý. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Trước đó, cuối năm 2025, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, đánh giá toàn diện công trình sau khi phát hiện một số dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, tại đỉnh đập xuất hiện một số vết nứt trên lớp bê tông bề mặt; tại một số vị trí trong hành lang thân đập ghi nhận hiện tượng thấm nước ở tường bên. Các tồn tại này đã được đơn vị thi công xử lý tạm thời trước tháng 11-2025. Tuy nhiên để xác định chính xác nguyên nhân, cần có đánh giá khoa học dựa trên hồ sơ thiết kế, chất lượng thi công, kết quả giám sát và các dữ liệu kỹ thuật liên quan.

Bê tông bị tróc, rỗ tường hầm hành lang kiểm tra trong thân đập bê tông. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Dòng thấm xuất hiện tại nhiều vị trí hành lang kiểm tra trong thân đập bê tông. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

Vị trí đoạn nối đập bê tông với đập đất xuất hiện hiện tượng thấm. Ảnh: Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở NN-MT khẩn trương thuê đơn vị tư vấn kiểm định độc lập có đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và huy động chuyên gia tham gia đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý triệt để.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tiếp tục rà soát các tồn tại, triển khai biện pháp sửa chữa kịp thời nhằm bảo đảm an toàn công trình trong quá trình vận hành.

Như Báo SGGP thông tin, hồ chứa nước Sông Than thuộc xã Anh Dũng (địa phận tỉnh Ninh Thuận trước đây) khởi công năm 2018; nghiệm thu có điều kiện và đưa vào khai thác tạm từ ngày 25-6-2025; khánh thành vào cuối tháng 9-2025. Công trình có dung tích 85 triệu m³, nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, công nghiệp và tưới cho khoảng 4.500ha đất hạ du; góp phần giảm thiểu hạn hán vào mùa khô và lũ lụt mùa mưa.

HIẾU GIANG