- Đường nào ngắn nhất biến chiếc SH đắt tiền thành sắt vụn... tính bằng cân? ​- Dễ ợt! Cứ cho “nhập hộ khẩu” vô bãi xe vi phạm. Khỏi xăng nhớt, chỉ cần hít khí trời, tắm mưa nắng là tự khắc “hóa thân” thành phế liệu.

​- ​Người ta xót xa bảo lãng phí, ông lại ví von đầy “nghệ thuật”.

​- Nhìn đi! Cây cỏ mọc xuyên yếm xe, xích líp gỉ sét kết khối vững như bàn thạch. Nghệ thuật “sắp đặt” đỉnh cao đó, vừa trang trí ngoại cảnh vừa thử thách lòng kiên nhẫn trong lúc chờ... thủ tục.

​- Quy trình thanh lý kiểu gì mà để lâu dữ vậy?

​- Phải “kỹ”! Theo luật, phải thông báo tìm chủ, rồi đợi cả năm để xác lập quyền sở hữu toàn dân. Cứ để “vạn vật đồng nhất”, cỏ cây nuôi dưỡng sắt thép, chẳng phải thuận tự nhiên sao?

- ​Chẳng lẽ cứ nhìn tài sản “phơi thây” vì thủ tục thủ công hoài?

​- Bởi vậy mới cần số hóa. Liên thông dữ liệu dân cư để xác minh chủ xe cái rẹt, rồi đấu giá điện tử ngay khi còn giá trị sử dụng. Phải dùng công nghệ cứu... tài sản trước khi nó thành "rác" chứ!

ỚT NGỌT