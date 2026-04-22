Báo Sài Gòn Giải Phóng trao bản đồ tặng tỉnh Quảng Ninh

Chiều 22-4, tại Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tại Hà Nội, lãnh đạo Báo SGGP đã trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam và bản đồ tỉnh Quảng Ninh đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ tỉnh Quảng Ninh tới đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chiều 22-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Báo SGGP, có các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thụy Bảo Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Truyền thông và Sự kiện; Đỗ Ngọc Quang, Trưởng Văn phòng đại diện Hà Nội. Cùng dự có đại diện nhà tài trợ: ông Đỗ Đăng Khoa, Phó Ban Truyền thông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ tỉnh Quảng Ninh tới đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chiều 22-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tiếp nhận bản đồ do Báo SGGP trao tặng tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường bày tỏ ấn tượng với Báo SGGP, một tờ báo lớn, với uy tín, độ phủ sóng rộng, tạo được sự tin cậy cao. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo đã làm rất tốt kinh tế báo chí cũng như các chương trình xã hội, mang tính giáo dục cao.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam tới đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chiều 22-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí đánh giá cao chương trình trao tặng bản đồ của Báo tặng các địa phương, đơn vị, hết sức ý nghĩa, vừa mang tính thời sự khi Việt Nam sắp xếp tỉnh, thành, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí cho rằng, việc treo bản đồ giúp hun đúc tình yêu quê hương, giá trị dân tộc, bởi mỗi người khi nhìn vào bản đồ có thể trực quan thấy rõ nơi mà mình đang sinh sống, làm việc, khơi gợi tình cảm, sự kết nối…

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam tới đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, chiều 22-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cảm ơn món quà được trao gửi từ Báo SGGP, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, tỉnh sẵn sàng hỗ trợ Báo trong các hoạt động, cũng như mong Báo SGGP tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại lễ trao tặng, chiều 22-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại buổi trao tặng, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn chia sẻ, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TPHCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Báo SGGP đã trải qua hơn 50 năm phát triển, trở thành cơ quan báo chí lớn của cả nước.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP đã thực hiện chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước – Tự hào dấu ấn non sông” với thông điệp “Bản đồ trên tay – Tổ quốc trong tim”, tặng bản đồ Việt Nam và địa phương tới các lãnh đạo tỉnh, thành cùng các sở ngành, đơn vị trên địa bàn.

Chương trình được Báo phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) biên tập, xuất bản Bản đồ Việt Nam tỷ lệ 1/4.500.000 (bản đồ có kích thước 70x100cm, in chất lượng cao, ép gỗ, khung inox). Báo phối hợp với các nhà tài trợ in và phát hành 100.000 bản đồ để trao tặng bạn đọc; đồng thời tặng bản đồ đến 168 phường, xã và đặc khu tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP phát biểu tại lễ trao tặng, chiều 22-4. Ảnh QUANG PHÚC

Việc trao tặng bản đồ đã được Báo SGGP triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: TPHCM, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, Cao Bằng, Tuyên Quang… Mở rộng chương trình, Báo SGGP phối hợp với các đối tác, doanh nghiệp để in, trao tặng bản đồ cho các địa phương. Trong đó, ở tỉnh Quảng Ninh, Báo SGGP nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Công ty Tôi, trao tặng 80 bản đồ tỉnh Quảng Ninh, 25 bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn bày tỏ vinh dự khi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá Báo SGGP với bề dày hoạt động, tầm ảnh hưởng vượt tính chất tờ báo địa phương.

Đồng chí Quản Minh Cường tặng quà lưu niệm tới đồng chí Nguyễn Khắc Văn. Ảnh QUANG PHÚC

Chia sẻ thêm, đồng chí Nguyễn Khắc Văn cho biết, tờ báo vinh dự mang tên một sự kiện lịch sử là giải phóng Sài Gòn, do đó tập thể những người làm Báo SGGP luôn tiếp nối để gìn giữ, phát triển tờ báo ngày càng vững mạnh. Những năm qua, Báo SGGP hoạt động trên 3 “chân kiềng”: nội dung, kinh tế báo chí, các chương trình sau mặt báo.

Trong đó, về kinh tế báo chí, từ ngày thành lập đến nay, chỉ trừ những số đầu tiên, Báo SGGP là đơn vị tự chủ tài chính, tự chủ tài chính loại 1. Về các chương trình sau mặt báo, chương trình xã hội, Báo SGGP có các chương trình lớn, ý nghĩa, có tính lan tỏa cao như chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn", có nhiều hoạt động ý nghĩa suốt dọc dãy Trường Sơn; khởi xướng và tổ chức Giải thưởng “Quả bóng vàng” danh giá…

Gần đây, cùng với chương trình trao tặng bản đồ, Báo tổ chức chương trình "Áo ấm đến trường" với mục tiêu 1 triệu áo ấm cho học sinh các vùng cao, vùng khó khăn trong 10 năm…

Đồng chí Quản Minh Cường tặng quà lưu niệm tới ông Đỗ Đăng Khoa, Phó Ban Truyền thông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh... tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Báo SGGP trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

PHAN THẢO