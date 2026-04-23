Chuẩn bị đấu giá 3 ô tô hạng sang liên quan vụ Vạn Thịnh Phát

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa có quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá 3 chiếc ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ba tài sản sẽ thi hành án, gồm: xe ô tô biển số 50L-069.47, 5 chỗ, màu xanh, hiệu BMW. Chủ xe: Công ty CP đầu tư Times Square Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký xe năm 2016. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 966 triệu đồng.

Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus. Tên chủ xe: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Giấy chứng nhận đăng ký xe ngày 6-6-2016. Giá khởi điểm đấu giá hơn 767 triệu đồng.

Xe ô tô 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach. Tên chủ xe: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Giấy chứng nhận đăng ký xe ngày 27-1-2015. Giá khởi điểm đấu giá hơn 7 tỷ đồng.

Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Theo Thi hành án Dân sự TPHCM, năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể. Đó là thời gian thành lập của tổ chức đấu giá, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời hạn 6 tháng gần nhất; có ít nhất 3 đấu giá viên, trong đó có ít nhất 1 đấu giá viên đủ năng lực bán đấu giá tài sản cần bán.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

BÌNH AN