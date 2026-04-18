Khánh Hòa xử lý xích lô điện tự chế hoạt động trái phép

Ngày 18-4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xử lý hoạt động của xích lô điện tự chế do tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra thực tế và tham mưu phương án xử lý, chấn chỉnh hoặc tạm dừng hoạt động đối với các phương tiện xích lô điện tự chế không bảo đảm quy định. Đồng thời, làm rõ tư cách pháp nhân của các tổ chức, cá nhân liên quan; thống kê lộ trình hoạt động để xây dựng giải pháp xử lý hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-4-2026.

Xích lô điện tự chế hoạt động tại phường Nha Trang. Ảnh: CÔNG NHÂN

UBND các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang được giao tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú và chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông; giải tỏa, xử lý dứt điểm các điểm dừng, đỗ tự phát gây mất trật tự, mỹ quan đô thị; phối hợp kiểm soát chặt lộ trình di chuyển, không để xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm di chuyển sang địa bàn khác để né tránh kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xích lô điện tự chế hoạt động trái phép, vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, thời gian qua, hoạt động xích lô điện tự phát tại khu vực Nha Trang còn tồn tại nhiều bất cập. Một số trường hợp có hành vi thiếu chuẩn mực trong quá trình hoạt động, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và hình ảnh du lịch địa phương. Từ thực trạng này, UBND phường Nha Trang đã đề xuất UBND tỉnh xem xét cấm xe xích lô lưu thông trên địa bàn.

Liên quan vấn đề trên, ông Lê Quang Nhất, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xích lô du lịch Nha Trang, cho biết đơn vị ủng hộ cơ quan chức năng xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo ông, thay vì cấm hoàn toàn, cần có lộ trình quản lý phù hợp theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, nhằm vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa giữ được một sản phẩm du lịch đặc trưng và sinh kế cho người lao động.

