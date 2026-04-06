Đông đảo nhà văn, nhà thơ dự Trại sáng tác văn học tại Khánh Hòa

Ngày 5-4, tại tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp Nhà sáng tác khu vực miền Trung khai mạc Trại sáng tác văn học, quy tụ đông đảo nhà văn, nhà thơ trên cả nước.

Sự kiện tiếp tục khẳng định nỗ lực duy trì các trại viết hằng năm, tạo môi trường sáng tác và kết nối các thế hệ cầm bút.

Các nhà văn, nhà thơ chụp hình lưu niệm

Dự lễ khai mạc có Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Phát biểu tại đây, nhà văn Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh niềm vui của người cầm bút là được sáng tác, được đọc tác phẩm của nhau; đồng thời khẳng định Hội Nhà văn Việt Nam vẫn là nơi thu hút, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ.

Trại sáng tác năm nay có sự tham gia của nhiều nhà văn cao tuổi – những người gắn bó lâu năm với văn chương. Đây cũng là dịp để các thế hệ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đội ngũ sáng tác.

Trong khuôn khổ trại, các văn nghệ sĩ được tham gia hoạt động thực tế, tìm hiểu đời sống, văn hóa địa phương, qua đó bổ sung chất liệu sáng tác.

Theo định hướng của Hội Nhà văn Việt Nam, mỗi năm sẽ tổ chức từ 3 đến 5 trại sáng tác, tạo điều kiện cho các nhà văn, nhà thơ tiếp tục sáng tạo, đóng góp cho nền văn học nước nhà.

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 4 đến 13-4, kỳ vọng mang lại nhiều kết quả từ các tác phẩm mới và nguồn cảm hứng sáng tác.

LÊ NGỌC TÚ