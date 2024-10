Chất liệu hội họa bản địa truyền tải câu chuyện môi trường và phát triển bền vững

Tác phẩm “Dòng chảy” của nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường đoạt giải cao nhất (hạng mục Nghệ sĩ thành danh) tại cuộc thi UOB Painting of the Year tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường và tác phẩm "Dòng chảy"

Nguyễn Việt Cường đã khéo léo sử dụng hai vật liệu bản địa là than đá và bột gạo để khắc họa câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Nghệ sĩ đã tỉ mỉ xử lý, làm sạch và nghiền nhỏ than đá thành sỏi trước khi rây lọc và rắc lên bề mặt toan. Gạo được nghiền thành bột, pha với keo rồi dùng phễu tạo hình cho dung dịch chảy dọc xuống lớp than đen. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh phong cảnh thủy mặc với cuộc đối thoại đầy chất thơ giữa đen và trắng, gợi lên vẻ đẹp thanh thoát của địa hình thạch nhũ trong các hang động tại Việt Nam.

Là người chiến thắng cao nhất ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng và tham gia tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á năm 2024 cùng với các nghệ sĩ thắng giải ở các nước Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Giải thưởng UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á sẽ được công bố vào ngày 13-11-2024 trong buổi lễ trao giải tại Singapore.

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng năm nay, giải cao nhất thuộc về nghệ sĩ Phan Tú Trân với tác phẩm “Doraeco”. Tác phẩm của Tú Trân gồm sáu lá bài xếp trên mặt bàn casino, trong đó mỗi lá đại diện cho một khía cạnh khác nhau của ô nhiễm sinh thái: đất (J rô), nước (Q cơ), không khí (K bích), năng lượng (Q chuồn). Lá bài Joker, với sự bối rối của Doraemon, ẩn dụ cho xung đột giữa tiến bộ công nghệ và hậu quả môi trường. Chưa được lật, lá bài cuối cùng ám chỉ một tương lai vô định của thế hệ sau khi họ kế thừa cả thành tựu lẫn những hậu quả mà thế hệ trước để lại.

Các tác phẩm thắng giải của cả hai hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng của cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam sẽ được trưng bày tại Bảo tàng TPHCM. Triển lãm mở cửa đón khách tự do, không thu phí khách đến thưởng lãm từ ngày 5-10 đến ngày 20-10.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, lượng tác phẩm tham dự UOB Painting of the Year năm nay tăng 40% so với mùa giải đầu tiên. Các tác phẩm sáng tác với nhiều chất liệu độc đáo, ngôn ngữ hội họa mới lạ, đa dạng… Và phần lớn tác giả tham gia dù là nghệ sĩ đào tạo bài bản hay tự học, mỗi tác phẩm thể hiện một nền tảng kiến thức nền vững chắc, bên cạnh phong cách sáng tạo riêng của mỗi người.

Khách tham quan một số triển lãm vào vòng chung khảo UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam.

UOB Painting of the Year được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1982 tại Singapore, là một trong những cuộc thi nghệ thuật uy tín nhất ở Đông Nam Á. Cuộc thi nhằm mục đích khai phá các tài năng nghệ thuật và mang đến cho họ cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình đến cộng đồng rộng lớn hơn trong khu vực. Được mở rộng sang Việt Nam vào năm 2023, cuộc thi nghệ thuật hàng đầu của UOB khẳng định mạnh mẽ cam kết lâu dài của ngân hàng trong việc hỗ trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ trong khu vực.

