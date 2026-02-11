Thế giới

Nhiều hãng hàng không quốc tế nối lại hoạt động tại Venezuela

Nhiều hãng hàng không lớn từ châu Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang dần khôi phục các chuyến bay đến và đi từ Venezuela trong giai đoạn tháng 2 - tháng 3, được đánh giá là tín hiệu tích cực cho du lịch, thương mại và kinh tế nước này.

Hãng hàng không Air Europa của Tây Ban Nha chuẩn bị nối lại đường bay tới Venezuela. Ảnh: FINANCE REVIEW
Theo Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch và lữ hành Venezuela (AVAVIT) Vicky Herrera, ít nhất 6 hãng hàng không quốc tế sẽ nối lại dịch vụ đến Caracas và một số thành phố khác trong thời gian trên, gồm: Avianca và Wingo (Colombia), Air Europa (Tây Ban Nha), TAP Air Portugal (Bồ Đào Nha), Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) và Gol (Brazil).

Việc nối lại các chuyến bay giúp hành khách từ Caracas và một số thành phố của Venezuela kết nối trực tiếp đến nhiều điểm đến như Bogotá và Medellín (Colombia), São Paulo (Brazil), Madrid (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trước đó, từ tháng 12-2025, phần lớn hãng hàng không quốc tế đã tạm ngừng bay đến Venezuela sau khi Chính phủ Mỹ đưa ra các khuyến cáo liên quan an toàn không phận nước này. Việc các hãng quay trở lại được nhận định là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kết nối hàng không và kinh tế của Venezuela.

KHÁNH MINH

