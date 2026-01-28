Mỹ thúc đẩy mở lại đại sứ quán tại Venezuela

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa chính thức thông báo cho Quốc hội Mỹ về những bước đi đầu tiên nhằm mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas. Ảnh: EPA

Theo Washington Post ngày 27-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang cử một nhóm nhân viên tạm thời đến Caracas để thực hiện các chức năng ngoại giao có chọn lọc.

Kế hoạch này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn để tiến tới việc khôi phục hoàn toàn hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao vốn đã đóng cửa từ tháng 3-2019. Thông báo này được đưa ra chỉ hai ngày trước khi Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến điều trần về vấn đề Venezuela trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Đây là thông báo chính thức đầu tiên của chính quyền Mỹ về ý định tái hiện diện tại Caracas, một bước ngoặt quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ với chính phủ của Tổng thống tạm quyền Delcy Rodríguez. Tuy nhiên, để tiến trình này hoàn tất, Washington sẽ cần xem xét lại quyết định chỉ công nhận Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 là cơ quan hợp hiến duy nhất.

Theo lộ trình, trong giai đoạn đầu, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ về an ninh và quản lý. Sau đó, phạm vi hoạt động sẽ dần mở rộng sang các lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao công chúng. Đồng thời, đơn vị sự vụ Venezuela hiện đang đặt tại Bogota sẽ được chuyển trụ sở về lại Caracas. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các bước chuẩn bị này là cần thiết để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại ngay khi quyết định chính thức được thông qua.

HẠNH CHI