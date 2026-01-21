Châu Âu quyết bảo vệ Greenland

Nguy cơ vòng xoáy căng thẳng nguy hiểm

Trong lúc Đan Mạch điều động thêm quân tới Greenland và đề nghị Tổ chức NATO triển khai các hoạt động trinh sát tại Greenland, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết các máy bay của cơ quan này sẽ sớm hạ cánh xuống căn cứ quân sự Mỹ tại Greenland để tiến hành các hoạt động đã được lên kế hoạch từ lâu. NORAD nêu rõ: Chính quyền Greenland cũng đã được thông báo về những hoạt động dự kiến.

Người dân tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch tuần hành ủng hộ Greenland. Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời phỏng vấn kênh CNN về mức độ sẵn sàng chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Đan Mạch, ông Rasmus Jarlov, khẳng định Đan Mạch sẽ bảo vệ Greenland và nếu Mỹ dùng biện pháp quân sự, Đan Mạch sẽ tuyên chiến với Mỹ.

Cùng lúc đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định chủ quyền của Greenland và Vương quốc Đan Mạch phải được tôn trọng “một cách dứt khoát”. Bà Ursula von der Leyen cũng phản đối cách tiếp cận áp thuế của nhà lãnh đạo Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1-2, thậm chí nâng lên 25% trong những tháng tiếp theo, đối với hàng hóa từ nhiều nước châu Âu nếu các đồng minh phản đối kế hoạch của Washington. Bà cảnh báo đe dọa thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến “một vòng xoáy căng thẳng nguy hiểm”.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào tối 22-1 tại Brussels để thảo luận về tình hình ở Greenland cũng như những biện pháp ứng phó trước mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo 27 nước thành viên sẽ thống nhất lập trường và xem xét công cụ đáp trả nếu Washington thực hiện các biện pháp trừng phạt thương mại.

Theo dõi sát sao

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu khiến thị trường chứng khoán thế giới chứng kiến các phiên giảm điểm trong ngày 20-1. Theo kênh CNN, chỉ số Stoxx 600 của châu Âu giảm 1% trong phiên giao dịch sáng cùng ngày, sau khi đã giảm 1,19% một ngày trước đó. Chỉ số OMX Copenhagen 20 của Đan Mạch giảm 0,1% sau khi mất 2,73% vào ngày 19-1.

Tại Mỹ, giá trị hợp đồng tương lai của các chỉ số Nasdaq và S&P 500 cũng giảm hơn 1%. Lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,265%, mức cao nhất từ tháng 9-2025, do các nhà đầu tư bán mạnh. Còn tại châu Á, chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,24%, rời xa các mức đỉnh kỷ lục đạt được vào tuần trước.

Theo giới quan sát, các nhà đầu tư toàn cầu đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu. Ông Ed Yardeni, Chủ tịch Công ty Tư vấn tài chính Yardeni Research (Mỹ), nhận định đây là tuần lễ mà các nhà đầu tư phải sẵn sàng cho mọi tình huống bởi có rất nhiều yếu tố bất ngờ - phần lớn liên quan đến Tổng thống Mỹ, tác động đến thị trường của Mỹ và toàn cầu.

Theo kênh CNN, dù các nhà đầu tư đang rất lo lắng nhưng mức giảm của thị trường chứng khoán cho đến nay vẫn “tương đối được kiềm chế” so với sự hỗn loạn hồi tháng 4-2025 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng. Kênh CNN cũng nhận định các nhà đầu tư đang trông chờ “một lối thoát tiềm năng”, gồm cả một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đối với việc Tổng thống Mỹ sử dụng luật khẩn cấp để áp thuế toàn cầu.

MINH CHÂU tổng hợp