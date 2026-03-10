Tân lãnh tụ tối cao Iran đối mặt nhiều thách thức

Theo báo The Guardian (Anh), ông Mojtaba Khamenei sinh năm 1969 tại thành phố Mashhad, Đông Bắc Iran, là con trai thứ hai của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Khi còn trẻ, ông Mojtaba Khamenei theo học thần học tại các chủng viện ở thành phố Qom, cách thủ đô Tehran 140km về phía Nam. Ông Mojtaba Khamenei chưa bao giờ làm việc trong các cơ quan công quyền hoặc có vai trò nổi bật trong Chính phủ Iran. Ông là nhân vật có ảnh hưởng trong văn phòng làm việc của cha mình khi tham gia xử lý các vấn đề chính trị với nhà lãnh đạo tối cao.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei (quấn khăn đen) ẢNH: ZUMA PRESS

Trong những năm qua, ông Mojtaba Khamenei đã vun đắp mối quan hệ thân thiết với các giáo sĩ theo đường lối cứng rắn và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Với những người ủng hộ, ông Mojtaba Khamenei đại diện cho sự tiếp nối đường lối tư tưởng do cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini thiết lập và được cha ông duy trì. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Ali Larijani, nhấn mạnh ông Mojtaba Khamenei có thể lãnh đạo đất nước trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay.

Kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar) dẫn lời một số chuyên gia nhận định việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao của Iran là một “canh bạc lớn” của Iran. Sự lãnh đạo của ông Mojtaba Khamenei có thể đưa Iran đi theo hai hướng: tiếp tục lập trường cứng rắn khiến Iran bị cô lập hơn trong khu vực, hoặc tìm cách giải quyết vấn đề, cải thiện quan hệ trong khu vực và gửi tín hiệu tới Mỹ về khả năng chuyển đổi.

Trước mắt, ông Mojtaba Khamenei phải đối phó với các cuộc tấn công của Mỹ-Israel và phải tìm cách vực dậy nền kinh tế suy yếu sau nhiều năm hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời phải giải quyết tình trạng xã hội đang phân cực.

